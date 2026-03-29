Paus Leo XIV: Tuhan tidak Mendengar Doa Mereka yang Berperang

Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
PAUS Leo XIV memperingatkan pada Minggu (29/3) bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa mereka yang berperang karena konflik di Timur Tengah terus berlanjut di berbagai front.
"Inilah Tuhan kita, Tuhan yang menolak perang, yang tidak mendengarkan doa mereka yang berperang," katanya dalam khotbah Minggu Palma.
Berbicara setelah doa Angelus, ia memberikan penghormatan kepada umat Kristen di Timur Tengah yang menderita akibat dari konflik mengerikan dan dalam banyak kasus tidak dapat sepenuhnya menghayati ritual hari-hari suci ini.
Awal pekan ini, Paus menyerukan gencatan senjata dalam perang di Timur Tengah. Ia mengatakan lebih dari satu juta orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka dan mendesak pihak-pihak yang bertikai untuk mengadakan perundingan.
Leo XIV, Paus Amerika pertama, berulang kali mengutuk perang dan menyerukan dialog.
Namun, Paus yang berusia 70 tahun itu berhati-hati dalam pernyataannya sejak serangan AS-Israel terhadap Iran yang memicu perang pada 28 Februari.
Ia menahan diri untuk tidak menyebut nama pihak mana pun dalam kecaman dan seruannya untuk perdamaian. (AFP/I-2)
DEPARTEMEN Pertahanan Amerika Serikat tengah merancang skenario serangan darat ke Iran untuk beberapa pekan di tengah pengerahan personel AS ke Timur Tengah.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Jumat (27/3), mengatakan bahwa Kuba bisa menjadi target aksi AS di masa depan setelah Iran.
MILITER Iran menyatakan kesiapan penuh untuk menghadapi kemungkinan invasi darat dari Amerika Serikat (AS) dan Israel.
PERDANA Menteri Benjamin Netanyahu terus menyatakan bahwa Israel berada dalam posisi unggul dalam konflik yang berlangsung sekitar satu bulan serta menilai Iran semakin tertekan.
AKSI protes besar-besaran menentang pemerintahan Presiden Donald Trump kembali berlangsung di berbagai kota di Amerika Serikat dalam gelombang demonstrasi bertajuk No Kings.
IRAN mengizinkan lagi 20 kapal berbendera Pakistan untuk berlayar melintasi Selat Hormuz dengan aman. Ini dikatakan Menteri Luar Negeri (Menlu) Pakistan Ishaq Dar.
KEMUNGKINAN penarikan Iran dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) sedang dibahas di Teheran. Ini menurut laporan media Iran pada Sabtu (28/3).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved