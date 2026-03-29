Paus Leo XIV: Tuhan tidak Mendengar Doa Mereka yang Berperang

29/3/2026 21:27
Paus Leo XIV.(Al Jazeera)

PAUS Leo XIV memperingatkan pada Minggu (29/3) bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa mereka yang berperang karena konflik di Timur Tengah terus berlanjut di berbagai front.

"Inilah Tuhan kita, Tuhan yang menolak perang, yang tidak mendengarkan doa mereka yang berperang," katanya dalam khotbah Minggu Palma.

Berbicara setelah doa Angelus, ia memberikan penghormatan kepada umat Kristen di Timur Tengah yang menderita akibat dari konflik mengerikan dan dalam banyak kasus tidak dapat sepenuhnya menghayati ritual hari-hari suci ini.

Awal pekan ini, Paus menyerukan gencatan senjata dalam perang di Timur Tengah. Ia mengatakan lebih dari satu juta orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka dan mendesak pihak-pihak yang bertikai untuk mengadakan perundingan.

Leo XIV, Paus Amerika pertama, berulang kali mengutuk perang dan menyerukan dialog.

Namun, Paus yang berusia 70 tahun itu berhati-hati dalam pernyataannya sejak serangan AS-Israel terhadap Iran yang memicu perang pada 28 Februari. 

Ia menahan diri untuk tidak menyebut nama pihak mana pun dalam kecaman dan seruannya untuk perdamaian. (AFP/I-2)



Editor : Wisnu Arto Subari
