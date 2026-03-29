Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Iran Loloskan 20 Kapal Pakistan Lintasi Selat Hormuz Lagi

29/3/2026 16:41
Ilustrasi.(Al Jazeera)

IRAN mengizinkan lagi 20 kapal berbendera Pakistan untuk berlayar melintasi Selat Hormuz dengan aman. Ini dikatakan Menteri Luar Negeri (Menlu) Pakistan Ishaq Dar.

"Saya hendak mengumumkan kabar baik bahwa pemerintah Iran telah mengizinkan 20 lagi kapal berbendera Pakistan untuk melintasi Selat Hormuz," kata Ishaq Dar melalui media sosial X.

"Dua kapal akan melintasi selat tersebut setiap harinya," ucap dia melanjutkan.

Baca juga : AS Akan Negosiasi dengan Iran Pekan Ini

Ishaq mengatakan keputusan Iran itu merupakan langkah penting yang akan menguatkan upaya bersama dalam mewujudkan perdamaian di kawasan.

Pada 28 Februari lalu, Amerika dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran. Teheran lantas melakukan serangan balasan terhadap wilayah Israel dan pangkalan militer milik Amerika yang berada di seantero Timur Tengah.

Akibat ketegangan tersebut, lalu lintas perkapalan di Selat Hormuz, rute kunci untuk suplai minyak dan LPG dari kawasan Teluk ke pasar global, berhenti total.

Dampaknya, banyak negara mengalami kenaikan harga bahan bakar. (Sputnik/Ant/I-2)



Editor : Wisnu Arto Subari
