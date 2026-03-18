Israel Manfaatkan Perang Iran untuk Caplok Tepi Barat Palestina

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PEMERINTAH Palestina mengeluarkan peringatan keras terkait manuver teranyar Israel di wilayah pendudukan. Menteri Luar Negeri Palestina, Varsen Aghabekian, mengungkapkan bahwa rezim Zionis secara sistematis memanfaatkan eskalasi konflik di Teluk Persia sebagai tabir asap untuk mengintensifkan perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat.
Dalam taklimat kepada korps diplomatik di Palestina pada Selasa (17/3/2026), Menlu Aghabekian menegaskan bahwa perhatian komunitas internasional yang terpecah akibat perang besar di kawasan Teluk memberikan celah bagi Israel untuk memperkuat kontrol permanen atas tanah Palestina secara ilegal.
Aghabekian menjelaskan bahwa langkah Israel saat ini bukan sekadar perluasan wilayah fisik secara sporadis. Rezim Zionis disebut tengah mempercepat upaya pencaplokan melalui langkah-langkah legislatif dan administratif yang strategis.
Strategi ini dinilai secara langsung merongrong upaya pencapaian solusi dua negara (two-state solution) dan secara nyata mengancam hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri di masa depan.
Menlu Aghabekian melaporkan bahwa pemukim ilegal Israel melakukan serangan terencana setiap hari terhadap warga sipil Palestina. Aksi anarkis ini meliputi pembunuhan, serangan fisik, pembakaran rumah serta kendaraan, hingga pencurian sumber daya alam dan penghancuran lahan pertanian produktif.
"Hal tersebut dilakukan di bawah perlindungan langsung tentara Zionis Israel," tegas Aghabekian dalam pernyataannya yang dikutip dari Anadolu.
Selain kekerasan fisik, Palestina juga menyoroti pelanggaran terang-terangan terhadap hak beragama. Masjid Al-Aqsa dilaporkan mengalami penutupan sejak perang di Iran berkecamuk, yang dibarengi dengan pembatasan ketat bagi warga Muslim yang ingin menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan.
Berdasarkan data resmi pemerintah Palestina, eskalasi kekerasan di Tepi Barat telah memakan korban jiwa yang sangat besar. Berikut adalah statistik terkini:
|Kategori
|Jumlah (Estimasi)
|Warga Palestina Tewas
|1.133 Orang
|Warga Luka-luka
|11.700 Orang
|Warga Ditahan
|22.000 Orang
Ketegangan di kawasan Teluk Persia sendiri mencapai puncaknya setelah serangan udara AS dan Israel pada akhir Februari lalu yang menewaskan tokoh-tokoh kunci di Iran. Balasan serangan drone dan rudal dari Iran tidak hanya menyasar target militer, tetapi juga berdampak pada stabilitas pasar global serta gangguan jalur penerbangan internasional.
Pemerintah Palestina kini mendesak komunitas internasional untuk segera mengambil langkah hukum konkret berdasarkan hukum internasional guna menghentikan pelanggaran sistematis ini dan melindungi hak-hak rakyat Palestina yang kian terhimpit di tengah konflik regional. (Ant/I-2)
