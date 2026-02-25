PAM JAYA Targetkan 2.000 Toren Air Gratis untuk Warga Jakarta pada 2026

Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya bersama TP PKK DKI Jakarta memberikan toren secara gratis kepada warga penerima manfaat di wilayah Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Senin (23/2).(Instagram/@kotajakartabarat)

PERUMDA Air Minum PAM JAYA menargetkan pembagian 2.000 toren air gratis sepanjang 2026. Program ini dilanjutkan sebagai bagian dari komitmen pemerataan layanan air minum bagi warga Jakarta.

Direktur Utama PAM JAYA Arief Nasrudin menegaskan penyediaan air bersih tidak hanya berhenti pada jaringan perpipaan, tetapi juga memastikan air dapat tersimpan dengan baik di rumah pelanggan.

“Kami memahami bahwa akses air tidak hanya soal jaringan perpipaan, tetapi juga bagaimana air bisa tersimpan dan dimanfaatkan dengan baik. Melalui program toren gratis ini, kami ingin membantu keluarga-keluarga di Jakarta memiliki cadangan air yang lebih aman dan stabil, khususnya di wilayah yang jauh dari suplai,” ujar Arief melalui keterangannya, Rabu (25/2)..

Program ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman antara TP PKK Provinsi DKI Jakarta dan Daya Wanita PAM JAYA tentang bantuan sosial kemasyarakatan.

Sasaran penerima adalah pelanggan kategori 2A1 dan 2A2 dengan luas bangunan di bawah 70 meter persegi, agar tepat menyentuh warga yang membutuhkan.

Ia menambahkan, selain toren gratis, PAM JAYA juga menjalankan program sambungan baru gratis untuk kategori pelanggan yang sama.

"Target 2.000 toren pada 2026 adalah bentuk komitmen kami agar manfaatnya dirasakan lebih luas dan merata,” tegasnya.

Tahap awal program telah merealisasikan 100 toren di Padamulya, Angke, Jakarta Barat. Terbaru, sebanyak 150 toren dibagikan kepada warga Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Distribusi selanjutnya akan dilakukan bertahap ke wilayah lain.

Peninjauan dan penyerahan bantuan turut dihadiri Ketua TP PKK DKI Jakarta Hani Pramono Anung dan Wakil Ketua TP PKK Dewi Rano Karno. (Far/P-3)