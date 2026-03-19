Headline
Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Martinus Solo
19/3/2026 22:42
Buka Puasa Bersama Paguyuban Sunda di Kota Sorong, Papua Barat Daya
Ilustrasi(Dok Istimewa)

MASYARAKAT Paguyuban Sunda yang tinggal di Kota Sorong, Papua Barat Daya menggelar buka puasa bersama.

Buka puasa bersama masyarakat Paguyuban Sunda dihadiri oleh Asisten II Setda Kota Sorong Thamrin Tajuddin, S.T., M.M serta Ketua GOW Kota Sorong Entin Suminar Karim, bertempat di Kota Sorong, Papua Barat Daya (PBD), Kamis, (19/03/2026). 

Dalam sambutannya, Asisten II menyampaikan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Sorong. Ia juga menekankan pentingnya menjaga silaturahmi dan kerukunan antar masyarakat guna memperkuat persaudaraan di mana pun kita berada, khususnya di Kota Sorong sebagai kota yang penuh keberagaman.

Melalui kegiatan buka puasa bersama ini diharapkan dapat semakin mempererat kebersamaan, kekeluargaan, serta memperkuat nilai-nilai persatuan di tengah masyarakat.(H-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved