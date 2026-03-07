Sorong Ramadhan Fair 2026 Dorong Pertumbuhan UMKM dan Pererat Silaturahmi Warga

Pembukaan Sorong Ramadhan Fair 2026.(MI/Martinus Solo)

KOTA Sorong kembali menggelar Sorong Ramadhan Fair 2026 yang resmi dibuka pada Sabtu, (7/3) di Lapangan Apel Kantor Walikota Sorong. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda tahunan dalam menyemarakkan bulan suci Ramadan sekaligus mendorong pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum ,dan Politik (SAHLI PHP) Abdul Rahim Oeli, yang mewakili Wali Kota Sorong Septinus Lobat. Turut hadir Ketua DPRK Sorong yang diwakili wakil Ketua II DPRK Sorong Michael Ricky Tanery, serta Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Papua Barat Daya Eksan Musa'ad, yang hadir mewakili Gubernur Papua Barat Daya.

Dalam sambutan Wali Kota Sorong yang dibacakan Abdul Rahim Oeli, Pemerintah Kota menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah kepada seluruh umat Muslim di Kota Sorong. Ia berharap momentum Ramadan dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan sekaligus mempererat tali silaturahmi antarwarga.

“Pemerintah Kota Sorong menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah menginisiasi kegiatan Sorong Ramadhan Fair ini. Kegiatan ini bukan hanya sebagai syiar Ramadan, tetapi juga sejalan dengan upaya Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan UMKM lokal,” ujarnya.

Menurutnya, melalui kegiatan tersebut para pelaku usaha kuliner dan kerajinan lokal diberi ruang untuk memasarkan produk mereka selama bulan suci Ramadan. Selain itu, masyarakat juga dimudahkan untuk mendapatkan takjil serta kebutuhan berbuka puasa dengan harga yang terjangkau.

Sorong Ramadan Fair juga diharapkan menjadi wadah mempererat kebersamaan masyarakat dari berbagai latar belakang, sekaligus mencerminkan keberagaman dan harmoni yang terjalin di Kota Sorong.

Pemerintah Kota Sorong turut mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kebersihan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung, sejalan dengan komitmen membangun Kota Sorong yang maju, bersih, hijau, dan sejahtera. Para pelaku UMKM juga diimbau menjaga kualitas produk serta menjunjung tinggi kejujuran dalam berdagang.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan suasana Ramadhan di Kota Sorong dapat berlangsung dengan damai, aman, serta membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat.(E-2)