Baznas Bangun Tiga Masjid Darurat di Gaza

Ilustrasi(Dok Istimewa)

BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas RI) mendirikan tiga masjid darurat di sejumlah wilayah Gaza, Palestina, untuk memfasilitasi kebutuhan ibadah masyarakat terdampak krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.

Adapun lokasi pembangunan berada di wilayah Gaza yang didirikan di Asdaa Region Northwest Khan Younis, Abu Ali Eyad Street, dan di Deir Al-Balah.

Sekretaris Utama Baznas RI, Subhan Cholid, menyampaikan, pembangunan masjid darurat tersebut dilakukan sebagai respons atas kebutuhan mendesak masyarakat akan sarana ibadah di tengah situasi konflik yang berkepanjangan.

Baca juga : Baznas Salurkan Paket Pengharum untuk 150 Masjid di Jakarta dan Sumatra

“Alhamdulillah tiga masjid darurat telah rampung Baznas dirikan di Gaza dan sudah digunakan juga saat Ramadan dan Idulfitri. Setiap masjid darurat memiliki luas sekitar 180 meter persegi dan mampu menampung hingga 100 orang,” ujar Subhan dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/3).

Ia menuturkan, kondisi konflik yang terus berlangsung telah menyebabkan banyak fasilitas umum mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan, termasuk masjid. Hal ini tentu berdampak langsung terhadap aktivitas ibadah masyarakat setempat yang menjadi terbatas.

Subhan mengatakan, program ini merupakan upaya Baznas dalam menghadirkan masjid darurat sebagai solusi cepat, sehingga masyarakat tetap memiliki tempat ibadah yang layak dan aman.

Baca juga : Baznas Distribusikan 100 Ribu Liter Air Bersih untuk Warga Gaza

Lebih dari sekadar fasilitas fisik, Subhan menyampaikan, pembangunan masjid darurat ini juga membawa pesan solidaritas dari masyarakat Indonesia untuk Palestina. “Ini menjadi simbol kepedulian dan kebersamaan masyarakat Indonesia untuk Palestina,” ujar Subhan yang juga merupakan Sekretaris Satgas Palestina Baznas RI.

“Kami berharap masjid ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk beribadah, serta menjadi ruang berkumpul dan memperkuat kebersamaan warga di tengah kondisi konflik,” lanjut Subhan.

Subhan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan masjid darurat tersebut, khususnya para muzaki.

“Pendirian tiga masjid darurat ini tidak terlepas dari uluran tangan para muzaki yang telah mempercayakan penyaluran zakat, infak dan sedekah melalui Baznas. Masjid darurat ini diharapkan bisa membantu masyarakat Gaza untuk menjalankan ibadahnya dengan lebih khusyuk dan nyaman di tengah situasi yang penuh keterbatasan,” katanya.

Selama Ramadan 1447 H/2026 M, Baznas juga terus menyalurkan berbagai bantuan kemanusiaan untuk Palestina, meliputi paket makanan (food packages), makanan siap saji (hot meals), layanan kesehatan, penyediaan air bersih, pakaian, tenda pemukiman dan keluarga, selimut, masjid darurat, hingga tenda kelas guna mendukung kegiatan belajar masyarakat.(H-2)