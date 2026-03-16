Keceriaan 500 Anak di Masjid Istiqlal: Belajar Nilai Moral Lewat Safari Dongeng Ramadan

Anak-anak mengikuti kegiatan Sadora, sebuah program edukatif yang mengombinasikan nilai moral dengan cerita interaktif menjelang waktu berbuka puasa.(MI/HO)

SUASANA sore di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Sabtu (7/3) terasa berbeda dari biasanya. Tawa dan suara riang memenuhi salah satu sudut masjid saat sebanyak 500 anak dari berbagai yayasan panti asuhan, komunitas, dan klub McKids berkumpul dengan penuh antusias.

Mereka hadir untuk mengikuti Safari Dongeng Ramadan (SADORA), sebuah program edukatif dari McDonald’s Indonesia yang mengombinasikan nilai moral dengan cerita interaktif menjelang waktu berbuka puasa.

Mengusung tema “Kebaikan dan Kepedulian terhadap Sesama Makhluk Hidup”, anak-anak diajak menyelami nilai-nilai penting seperti sikap saling menolong, rasa syukur, serta kepedulian terhadap lingkungan dan sesama manusia.

Dongeng tersebut dibawakan secara apik oleh Rossie Setiawan, pendiri komunitas Reading Bugs, yang menggunakan cerita tentang interaksi hewan untuk menanamkan empati sejak dini.

Ratna Wirahadikusumah, Director of Store Development Group PT Rekso Nasional Food, menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi ini.

“Kami berterima kasih kepada Badan Pengelola Masjid Istiqlal atas kesempatan untuk menjadi bagian dari momen kebersamaan dalam menyemarakkan Ramadan di Masjid Istiqlal. Kolaborasi ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus menghadirkan inisiatif yang memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, sejalan dengan semangat Sepenuhnya Indonesia,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Dr. KH. Bukhori Saili Attahiri, Lc., MA, selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Peribadatan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, turut memberikan apresiasi.

“Kegiatan seperti ini tidak hanya menghadirkan keceriaan menjelang berbuka puasa, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebaikan yang penting dalam pembentukan karakter anak,” tuturnya.

Sebagai wujud kepedulian nyata, McDonald’s Indonesia juga menyerahkan santunan secara simbolis kepada 100 anak yatim piatu melalui Badan Pengelola Masjid Istiqlal.

Program SADORA sendiri merupakan tradisi tahunan yang telah ada sejak 2003 dan telah menjangkau lebih dari 200.000 anak di seluruh Indonesia.

Tahun ini menjadi lebih spesial karena bertepatan dengan momentum perayaan 35 tahun kehadiran McDonald’s di Indonesia.

Jangkauan program diperluas hingga ke 51 kabupaten/kota di 19 provinsi guna merangkul lebih banyak anak dalam membangun karakter positif di tengah tantangan era modern.

Bagi peserta seperti Amira dari Yayasan Yatim Piatu Rasulullah SAW, momen ini memberikan kesan mendalam.

“Aku senang sekali bisa ikut SADORA. Ini pertama kalinya aku berbuka puasa di Masjid Istiqlal bersama teman-teman sambil mendengarkan dongeng yang seru. Dari cerita itu, aku jadi belajar kalau kita harus selalu berbuat baik dan saling membantu,” pungkasnya. (Z-1)