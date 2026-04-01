Perintah Masuk Bunker belum Cukup

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.

Harga Sembako Lebaran 2026 Lebih Terkendali, Ini Penyebabnya

M Ilham Ramadhan Avisena
01/4/2026 15:45
Harga barang kebutuhan pokok selama Ramadan hingga Idulfitri 2026 lebih stabil.(Antara)

Pemerintah mengklaim harga kebutuhan pokok selama Ramadan hingga Idulfitri 2026 lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat tanpa memicu lonjakan inflasi.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, per 27 Maret 2026, sejumlah komoditas utama seperti beras, gula pasir, Minyakita, bawang merah, cabai, dan bawang putih menunjukkan tren harga yang relatif lebih rendah dibandingkan Ramadan-Idulfitri tahun sebelumnya.

“Pola pergerakan harian juga normal, yakni terjadi kenaikan bertahap menjelang Idulfitri dan kembali stabil setelahnya, tanpa gejolak signifikan. Ini menandakan pasokan dan distribusi terjaga,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/4).

Stabilnya harga tersebut mencerminkan distribusi dan ketersediaan barang yang berjalan relatif baik di lapangan. Tidak adanya lonjakan tajam memberi ruang bagi masyarakat untuk tetap berbelanja, meski kebutuhan meningkat selama musim mudik dan hari raya.

Dengan kondisi ini, pemerintah optimistis inflasi Maret 2026 tetap berada dalam rentang terkendali dan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. (Mir)



Editor : Gana Buana
