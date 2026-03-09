Headline
JURU Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menanggapi lonjakan harga minyak mentah dunia yang kini menembus di atas US$100 per barel. Pemerintah, kata dia, terus memantau perkembangan tersebut secara real-time.
"Kenaikan ini merupakan dampak langsung dari gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya gangguan distribusi melalui Selat Hormuz. Seluruh negara pengimpor minyak menghadapi tekanan yang sama," ujar Haryo kepada Media Indonesia, Senin (9/3).
Ia menegaskan, prioritas utama pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga energi global.
Untuk meredam dampak kenaikan tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan dari sektor komoditas lain, seperti batu bara dan kelapa sawit, sebagai bantalan fiskal.
"Penguatan skema bantuan sosial bagi kelompok rentan tetap menjadi opsi prioritas pemerintah," jelasnya.
Haryo juga menekankan pentingnya koordinasi kebijakan antara fiskal dan moneter. Sinergi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
Sementara itu, lonjakan harga minyak terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Berdasarkan laporan Sputnik, harga minyak mentah Brent Crude Oil sempat menembus US$118 per barel, level tertinggi sejak 17 Juni 2022.
Kenaikan harga dipicu eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Ketegangan meningkat setelah AS dan Israel melancarkan serangan besar terhadap Iran pada 28 Februari 2026. (Z-10)
