Harga BBM tak Naik Jaga Daya Beli Masyarakat Terutama Kelas Menengah

Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
PENGAMAT Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai keputusan pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) guna menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global saat ini. Pemerintah dinilai hati-hati mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan dampak luas.
"Kalau tidak dinaikkan, beban APBN cukup berat, tapi kalau dinaikkan akan menyulut inflasi, daya beli (masyarakat) turun, dan sebagainya. Nah, saya kira tidak menaikkan baik BBM subsidi maupun nonsubsidi saya kira keputusan yang tepat," ujarnya, Selasa (31/3).
Kenaikan harga BBM, sambung dia, berpotensi memicu inflasi. Padahal konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menambahkan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, telah mengalami tekanan. Untuk itu, diperlukan keseimbangan ekonomi dan memberikan ruang pemulihan bagi masyarakat secara bertahap.
"Daya beli masyarakat menengah itu kan sudah terus menurun. Kalau ditambah kenaikan harga BBM baik subsidi maupun nonsubsidi, daya belinya akan semakin tergerus," ucap dia.
Adapun keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM dapat memberi efek positif pada stabilitas harga. Daya beli masyarakat yang menurun menurut dia dapat membahayakan perekonomian Indonesia.
Ia menilai ada peluang bagi pemerintah memperkuat pengelolaan fiskal yakni mempertahankan subsidi energi nasional.
Pemerintah, sambung dia, dapat mengoptimalkan strategi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk menyesuaikan asumsi harga minyak agar lebih adaptif terhadap perkembangan pasar global saat ini.
Untuk menjaga keseimbangan fiskal, diperlukan langkah inovatif yakni upaya realokasi anggaran dapat menjadi solusi memperkuat subsidi energi, juga memastikan berbagai program prioritas tetap berjalan efektif dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat Indonesia.
"Tapi menurut saya untuk menutupi (APBN) dengan melakukan realokasi anggaran yang sudah dialokasikan (dari program lain)," pungkasnya. (Ant/H-4)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan ekonomi Indonesia jauh dari krisis. Konsumsi meningkat saat Lebaran 2026 dan berbagai indikator menunjukkan tren pertumbuhan positif.
Peredaran uang tunai Lebaran 2026 tembus Rp1.370 triliun. Simak analisis NEXT Indonesia Center soal ledakan daya beli dan mobilitas pemudik di sini.
Harga minyak dunia tembus US$100 per barel akibat konflik Timur Tengah. Pemerintah memprioritaskan stabilitas ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.
Seskab Teddy Indra Wijaya tegaskan THR ASN, TNI-Polri, & Pensiunan 2026 cair 100%. Simak rincian anggaran Rp55 T, aturan THR swasta, hingga bonus ojol di sini.
Menaker Yassierli pastikan THR 2026 tetap kena pajak PPh 21. Simak aturan tarif TER terbaru dan perbedaan ketentuan pajak THR antara buruh vs ASN di sini.
Pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD, sebagaimana diatur dalam regulasi keuangan pusat-daerah, kehilangan relevansi ketika tidak diimbangi dukungan fiskal yang memadai.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 28 Februari 2026 menunjukkan kinerja fiskal yang tetap kuat dan terjaga
Fauzo mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun lalu yang hanya menyentuh angka 86,7 persen menjadi catatan merah bagi pemerintah.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai sinyal bahaya menyusul keputusan lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service.
Indonesia berada pada situasi psikologis publik yang menarik. Survei Ipsos awal tahun menunjukkan optimisme masyarakat Indonesia mencapai sekitar 90 persen
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved