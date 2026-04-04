Cara Mengatasi Post Holiday Blues pada Anak Saat Masuk Sekolah

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
MASA transisi dari libur panjang kembali ke rutinitas sekolah sering kali memicu fenomena post holiday blues pada anak-anak. Kondisi ini ditandai dengan menurunnya semangat hingga perubahan emosi yang drastis saat harus kembali ke bangku kelas.
Psikolog klinis anak dan remaja lulusan Universitas Padjajaran, Michelle Brigitta Shanny M.Psi., Psikolog, menjelaskan bahwa orangtua memegang peran kunci dalam membantu anak melewati masa transisi ini. Salah satu cara efektif adalah dengan melibatkan anak secara langsung dalam persiapan hari pertama sekolah.
"Orangtua kalau bisa mulai ajak ngobrol anak hal-hal apa sih yang dia kangen dari sekolah. Diingatkan lagi kegiatan sekolah misalnya teman, guru, atau aktivitas kesukaan anak. Bisa juga melibatkan mereka dalam persiapan seperti menyiapkan tas, alat tulis, dan buku," ujar Michelle.
Menurut Michelle, orangtua perlu peka terhadap perubahan perilaku anak menjelang hari pertama sekolah. Gejala yang muncul biasanya tidak hanya fisik, tetapi juga emosional.
|Kategori Gejala
|Ciri-ciri yang Muncul
|Perilaku
|Kurang bersemangat, mencari-cari alasan untuk tidak masuk sekolah.
|Emosional
|Menjadi lebih sedih, mudah marah, atau sensitif.
|Durasi
|Bersifat sementara selama masa transisi.
Meski terlihat mengkhawatirkan, Michelle menegaskan bahwa kondisi ini bisa diatasi dengan pengaturan jadwal yang bertahap. Ia menyarankan agar orang tua mulai mengembalikan ritme kebiasaan sekolah setidaknya seminggu sebelum hari pertama masuk.
Beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan antara lain:
Dengan pendampingan yang tepat dan komunikasi yang terbuka, anak akan merasa tetap memiliki momen berkualitas bersama orang tua meskipun masa libur telah usai. Hal ini diharapkan dapat membuat anak menjalani hari-hari sekolah dengan perasaan yang lebih senang dan tenang. (Ant/Z-1)
