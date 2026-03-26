Tips Mengatasi Post Holiday Blues agar Tetap Produktif Usai Libur Lebaran

PSIKOLOG dari Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Tangerang, Glori Telis Amanta, membagikan sejumlah tips untuk membangkitkan semangat kerja usai libur panjang. Menurutnya, mengatur ulang pola tidur dan makan menjadi solusi utama dalam menghadapi masa transisi kembali ke rutinitas.

Glori menjelaskan bahwa fenomena post holiday blues atau penurunan suasana hati merupakan hal yang wajar. Kondisi ini muncul akibat perubahan drastis dari suasana santai selama liburan ke aktivitas harian yang padat dan terstruktur.

“Perasaan tidak semangat, lelah, hingga sulit fokus setelah liburan adalah hal yang umum terjadi. Namun, kondisi ini perlu segera diatasi agar tidak berdampak pada produktivitas dan kesehatan mental,” ujar Glori dalam keterangan resminya di Tangerang, Kamis (26/3).

Untuk mengatasi kondisi tersebut, ia menyarankan agar masyarakat tidak langsung menjalani aktivitas berat pada hari pertama kerja. Waktu tersebut sebaiknya dimanfaatkan untuk beradaptasi, menyusun skala prioritas, dan mempersiapkan mental.

Selain itu, mengembalikan pola hidup sehat sangatlah krusial. Istirahat yang cukup dan konsumsi makanan bergizi menjadi kunci agar tubuh tetap bugar setelah menjalani perjalanan atau kegiatan liburan yang melelahkan.

Energi positif dari momen liburan juga perlu dijaga sebagai sumber motivasi. Hal ini bisa dilakukan dengan melihat kembali dokumentasi liburan atau berbagi cerita dengan orang terdekat.

Selain itu, menyusun rencana kegiatan baru yang menyenangkan, seperti olahraga rutin atau berkumpul bersama teman, dapat membantu menjaga kestabilan emosi.

Glori menekankan pentingnya fokus pada hal-hal positif dan mensyukuri momen kebersamaan yang telah dilalui.

"Puspaga Kota Tangerang berharap masyarakat dapat lebih siap menghadapi masa transisi setelah libur Lebaran, sehingga tetap produktif dan menjaga kesehatan mental dalam menjalani aktivitas sehari-hari," tutupnya. (Ant/Z-1)