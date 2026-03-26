Tips Mengatasi Post Holiday Blues agar Tetap Produktif Usai Libur Lebaran

Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
PSIKOLOG dari Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Tangerang, Glori Telis Amanta, membagikan sejumlah tips untuk membangkitkan semangat kerja usai libur panjang. Menurutnya, mengatur ulang pola tidur dan makan menjadi solusi utama dalam menghadapi masa transisi kembali ke rutinitas.
Glori menjelaskan bahwa fenomena post holiday blues atau penurunan suasana hati merupakan hal yang wajar. Kondisi ini muncul akibat perubahan drastis dari suasana santai selama liburan ke aktivitas harian yang padat dan terstruktur.
“Perasaan tidak semangat, lelah, hingga sulit fokus setelah liburan adalah hal yang umum terjadi. Namun, kondisi ini perlu segera diatasi agar tidak berdampak pada produktivitas dan kesehatan mental,” ujar Glori dalam keterangan resminya di Tangerang, Kamis (26/3).
Untuk mengatasi kondisi tersebut, ia menyarankan agar masyarakat tidak langsung menjalani aktivitas berat pada hari pertama kerja. Waktu tersebut sebaiknya dimanfaatkan untuk beradaptasi, menyusun skala prioritas, dan mempersiapkan mental.
Selain itu, mengembalikan pola hidup sehat sangatlah krusial. Istirahat yang cukup dan konsumsi makanan bergizi menjadi kunci agar tubuh tetap bugar setelah menjalani perjalanan atau kegiatan liburan yang melelahkan.
Energi positif dari momen liburan juga perlu dijaga sebagai sumber motivasi. Hal ini bisa dilakukan dengan melihat kembali dokumentasi liburan atau berbagi cerita dengan orang terdekat.
Selain itu, menyusun rencana kegiatan baru yang menyenangkan, seperti olahraga rutin atau berkumpul bersama teman, dapat membantu menjaga kestabilan emosi.
Glori menekankan pentingnya fokus pada hal-hal positif dan mensyukuri momen kebersamaan yang telah dilalui.
"Puspaga Kota Tangerang berharap masyarakat dapat lebih siap menghadapi masa transisi setelah libur Lebaran, sehingga tetap produktif dan menjaga kesehatan mental dalam menjalani aktivitas sehari-hari," tutupnya. (Ant/Z-1)
Masakan bersantan masih layak dikonsumsi hingga hari ketiga Lebaran, asalkan teknik penyimpanan dan pemanasannya dilakukan dengan benar.
Promo ini menyasar layanan kelas eksekutif pada KA Sribilah Utama relasi Stasiun Medan menuju Stasiun Tebingtinggi, Kisaran, hingga Rantauprapat.
Petugas kepolisian saat ini tetap disiagakan di lapangan untuk memantau pergerakan masyarakat, terutama di area aglomerasi dan kampung halaman.
Berdasarkan data Posko Angkutan Lebaran periode 22 Maret hingga 25 Maret 2026 pukul 14.00 WIB (H hingga H+3), jumlah penumpang yang kembali ke Jawa baru mencapai 36,4% dari total pemudik.
Program “Mudik ke Jakarta” disambut positif, ditandai lonjakan pengunjung wisata hingga ratusan ribu serta peningkatan signifikan pengguna MRT dan LRT saat Lebaran.
Kapolri menyatakan hal tersebut guna mengantisipasi potensi kecelakaan di tempat wisata seiring dengan melonjaknya jumlah wisatawan pada momen libur nasional tersebut.
POS Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong menunjukkan tren peningkatan aktivitas lintas batas pada H-3 menjelang Lebaran 2026
Kunci utama keberhasilan aturan pembatasan gawai bukan hanya pada larangan, melainkan pada keteladanan orangtua sebagai role model.
Penghentian sementara operasional MBG ini merupakan bagian dari manajemen strategis agar distribusi tetap tepat sasaran.
Transformasi Jakarta dari sekadar kota bisnis menjadi destinasi wisata edukatif dan hiburan kini tengah diperkuat melalui kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
