Operasional MBG Selama Lebaran Libur Sementara, Mulai Kembali 31 Maret

Ilustrasi--Siswa membuka isi paket Makan Bergizi Gratis (MBG) Ramadan yang diberikan sekaligus untuk tiga hari ke depan, sebelum dipindahkan ke dalam wadah yang disiapkan mandiri untuk dibawa pulang, di SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan, Banten, Senin (2( MI/RAMDANI)

BADAN Gizi Nasional (BGN) resmi menyesuaikan operasional Program Makan Bergizi (MBG) selama periode Hari Raya Idul Fitri 2026. Langkah ini diambil untuk menyelaraskan distribusi bantuan dengan kalender pendidikan serta mobilitas penerima manfaat selama masa mudik dan libur nasional.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal ini terbagi menjadi dua kategori utama.

Untuk kelompok peserta didik, penyaluran MBG telah dilakukan hingga pertengahan Maret, mengikuti berakhirnya kegiatan belajar mengajar di sekolah sebelum memasuki masa libur Lebaran.

Sementara itu, bagi kelompok non-peserta didik yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, penyaluran terakhir dilakukan pada Selasa (17/3).

Penyesuaian ini dipastikan tidak akan mengganggu keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Manajemen Operasional dan Pengawasan

Dadan menekankan bahwa penghentian sementara ini merupakan bagian dari manajemen strategis agar distribusi tetap tepat sasaran.

"Penyesuaian ini dilakukan agar distribusi tetap tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan, khususnya mengikuti jadwal libur nasional dan aktivitas penerima manfaat," ujar Dadan pada Kamis (19/3).

Meski operasional lapangan jeda sejenak, BGN tetap memperketat pengawasan.

Surat edaran telah diterbitkan kepada seluruh pelaksana di daerah untuk menjamin proses penyaluran sebelum libur berjalan tertib.

Dadan juga memperingatkan para mitra pelaksana agar tidak lalai dalam menjalankan tugasnya menjelang hari raya.

“Setiap bentuk ketidaksesuaian dalam pelaksanaan akan tetap ditindak sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.

Layanan Pengaduan Tetap Siaga

Guna menjaga transparansi dan responsivitas, BGN memastikan sistem pengaduan masyarakat tetap beroperasi penuh selama 24 jam. Masyarakat tetap dapat melaporkan kendala atau temuan di lapangan meski dalam periode libur.

Program Makan Bergizi dijadwalkan kembali beroperasi secara normal pada 31 Maret 2026, bertepatan dengan dimulainya kembali aktivitas masyarakat dan sekolah di berbagai wilayah Indonesia.

Dengan pengaturan ini, BGN berkomitmen untuk terus menjaga efektivitas layanan gizi nasional tanpa mengesampingkan keteraturan administrasi dan kondisi sosial di lapangan. (Z-1)