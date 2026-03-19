Operasional MBG Selama Lebaran Libur Sementara, Mulai Kembali 31 Maret

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
BADAN Gizi Nasional (BGN) resmi menyesuaikan operasional Program Makan Bergizi (MBG) selama periode Hari Raya Idul Fitri 2026. Langkah ini diambil untuk menyelaraskan distribusi bantuan dengan kalender pendidikan serta mobilitas penerima manfaat selama masa mudik dan libur nasional.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal ini terbagi menjadi dua kategori utama.
Untuk kelompok peserta didik, penyaluran MBG telah dilakukan hingga pertengahan Maret, mengikuti berakhirnya kegiatan belajar mengajar di sekolah sebelum memasuki masa libur Lebaran.
Sementara itu, bagi kelompok non-peserta didik yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, penyaluran terakhir dilakukan pada Selasa (17/3).
Penyesuaian ini dipastikan tidak akan mengganggu keberlanjutan program dalam jangka panjang.
Dadan menekankan bahwa penghentian sementara ini merupakan bagian dari manajemen strategis agar distribusi tetap tepat sasaran.
"Penyesuaian ini dilakukan agar distribusi tetap tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan, khususnya mengikuti jadwal libur nasional dan aktivitas penerima manfaat," ujar Dadan pada Kamis (19/3).
Meski operasional lapangan jeda sejenak, BGN tetap memperketat pengawasan.
Surat edaran telah diterbitkan kepada seluruh pelaksana di daerah untuk menjamin proses penyaluran sebelum libur berjalan tertib.
Dadan juga memperingatkan para mitra pelaksana agar tidak lalai dalam menjalankan tugasnya menjelang hari raya.
“Setiap bentuk ketidaksesuaian dalam pelaksanaan akan tetap ditindak sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Guna menjaga transparansi dan responsivitas, BGN memastikan sistem pengaduan masyarakat tetap beroperasi penuh selama 24 jam. Masyarakat tetap dapat melaporkan kendala atau temuan di lapangan meski dalam periode libur.
Program Makan Bergizi dijadwalkan kembali beroperasi secara normal pada 31 Maret 2026, bertepatan dengan dimulainya kembali aktivitas masyarakat dan sekolah di berbagai wilayah Indonesia.
Dengan pengaturan ini, BGN berkomitmen untuk terus menjaga efektivitas layanan gizi nasional tanpa mengesampingkan keteraturan administrasi dan kondisi sosial di lapangan. (Z-1)
BGN tutup 62 Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) karena sajikan menu tak sesuai anggaran selama Ramadan 2026. Simak sanksi dan kronologinya di sini.
BGN selidiki dugaan keracunan 7 warga di Nabire usai konsumsi Makan Bergizi Gratis. Sampel dikirim ke Jayapura, SOP dapur diperketat.
Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia meluncurkan program e-learning penyusunan laporan keuangan serta aplikasi pelaporan keuangan SPPG.
Sejumlah pakar dan hasil kajian sosiologi menunjukkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu memperkuat solidaritas dan semangat belajar siswa di sekolah.
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.512 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di wilayah II atau Pulau Jawa.
Saat ini, Indonesia memiliki 57 taman nasional dan 145 taman wisata alam dengan total 580 pintu masuk.
Hingga saat ini, PLN bersama mitra telah mengoperasikan 4.769 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 3.097 lokasi di seluruh Indonesia.
Isi libur Lebaran 2026 dengan maraton Drama China (Dracin) terbaik di WeTV. Mulai dari Love in a Secret hingga Pursuit of Jade, cek sinopsis lengkapnya di sini!
Tercatat sebanyak 116.688 pemudik diberangkatkan menggunakan 1.541 armada bus menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia lewat mudik gratis BUMN.
Para peserta mudik ini merupakan bagian dari sekitar 1.200 karyawan yang bekerja di bawah Wong Hang Group.
