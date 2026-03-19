Mudik Tenang dengan Kendaraan Listrik: PLN Siagakan 4.769 SPKLU dan Fitur Digital Teranyar

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
TREN mudik ramah lingkungan diprediksi akan melonjak tajam pada tahun ini. PT PLN (Persero) memperkirakan lebih dari 23 ribu kendaraan listrik (EV) bakal memadati jalur mudik, naik signifikan sekitar 60% dibandingkan periode tahun lalu.
Menanggapi fenomena ini, PLN memastikan infrastruktur pengisian daya telah siap melayani para pemudik di berbagai titik strategis.
Hingga saat ini, PLN bersama mitra telah mengoperasikan 4.769 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 3.097 lokasi di seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan pertumbuhan infrastruktur sebesar 70% secara tahunan.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa pengguna EV tidak perlu lagi merasa cemas akan jarak tempuh.
“Saat ini rata-rata jarak antar-SPKLU sekitar 22 kilometer. Artinya, pengguna kendaraan listrik tidak perlu khawatir kehabisan daya di tengah perjalanan karena infrastruktur pengisian telah tersedia secara luas,” ujar Darmawan dalam keterangan tertulis, Kamis (19/3).
Khusus untuk rute utama di Sumatra, Jawa, dan Bali, tersedia 1.681 unit SPKLU di 994 lokasi. Rinciannya, sebanyak 284 unit disiagakan di 99 titik rest area jalan tol, sementara 1.203 unit lainnya tersebar di 777 lokasi jalur non-tol guna menjangkau rute arteri.
Sebagai langkah mitigasi, PLN menyiagakan lebih dari 5.000 personel untuk menjaga operasional SPKLU tetap optimal selama arus mudik dan balik.
Selain itu, terdapat 15 unit SPKLU Mobile yang ditempatkan di sejumlah exit tol untuk memberikan bantuan pengisian daya darurat bagi pengendara yang membutuhkan.
Guna memberikan pengalaman mudik yang lebih lancar, PLN mengoptimalkan fitur Electric Vehicle Digital Services (EVDS) pada aplikasi PLN Mobile.
Melalui fitur Trip Planner, pemudik bisa memetakan lokasi SPKLU sepanjang rute perjalanan. Sementara fitur Antreev memungkinkan pengguna memantau antrean di SPKLU secara real-time.
“Kami juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fitur Trip Planner dan AntreEV pada aplikasi PLN Mobile, sehingga perjalanan mudik dengan kendaraan listrik dapat direncanakan dengan lebih baik dan nyaman,” tambah Darmawan.
Kemudahan juga dihadirkan melalui sistem pembayaran EV-TAP. Saat ini, 20 unit SPKLU di rest area sepanjang Tol Trans Jawa telah mendukung pembayaran menggunakan kartu uang elektronik (e-money), membuat proses pengisian daya menjadi lebih cepat dan fleksibel.
Bagi pemudik yang membutuhkan bantuan darurat atau informasi lebih lanjut, PLN menyediakan layanan pelanggan 24 jam melalui aplikasi PLN Mobile serta hotline WhatsApp di nomor 0877-71112-123. (Z-1)
