Panduan Mudik Aman dengan Motor Listrik: Perencanaan Matang Adalah Kunci

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
TREN penggunaan kendaraan ramah lingkungan mulai merambah tradisi mudik Lebaran. Namun, bagi masyarakat yang berencana menggunakan sepeda motor listrik untuk perjalanan jarak jauh, persiapan yang jauh lebih matang sangatlah krusial.
Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, mengingatkan bahwa manajemen daya dan pemilihan rute menjadi faktor penentu keselamatan.
"Jika kita ingin mencoba mengendarai sepeda motor listrik untuk mudik, ini jelas bakal menghadirkan tantangan tersendiri, persiapan yang matang sebelum berangkat tentu menjadi kunci untuk perjalanan yang nyaman minim kendala," ujar Yannes, Rabu (18/3).
Langkah awal yang paling fundamental adalah memahami sistem baterai pada motor yang digunakan. Yannes membaginya menjadi dua skenario besar:
Gaya berkendara juga memegang peranan penting dalam menjaga performa motor listrik. Penggunaan tenaga secara berlebihan secara terus-menerus dapat berdampak buruk pada sistem penggerak.
"Demi efisiensi baterai, hindari berkendara dengan throttle penuh terus-menerus, karena dapat memicu limp mode akibat overheat," jelas Yannes.
Kondisi limp mode merupakan sistem perlindungan otomatis agar baterai dan controller tidak rusak. Saat mode ini aktif, kecepatan motor akan dibatasi secara drastis. Jika ini terjadi, pengendara disarankan segera menepi dan membiarkan komponen mendingin.
Sebagai tips tambahan, manfaatkan fitur regenerative braking untuk membantu mengisi ulang daya secara pasif saat melakukan pengereman.
Mengingat cuaca yang tidak menentu, aspek ketahanan air juga harus diperhatikan. Meski mayoritas motor listrik saat ini memiliki rating IP67, Yannes tetap menghimbau agar pengendara tidak nekat menerobos genangan air yang tinggi.
"Penting juga kita mewaspadai kondisi basah, meski motor memiliki rating tahan air IP67, dengan menghindari menerabas genangan tinggi yang bisa merendam controller atau konektor baterai sepeda motor kita," tambahnya.
Terakhir, Yannes menekankan bahwa secanggih apa pun kendaraannya, faktor manusia tetap yang utama. Kondisi fisik pengemudi harus prima, didukung dengan perencanaan rute alternatif dan waktu cadangan untuk mengantisipasi antrean pengisian daya.
"Memastikan istirahat yang cukup sebelum dan selama perjalanan adalah investasi keselamatan yang tak ternilai," pungkasnya. (Ant/Z-1)
Hingga saat ini, PLN bersama mitra telah mengoperasikan 4.769 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 3.097 lokasi di seluruh Indonesia.
Hingga saat ini, PLN bersama mitra telah mengoperasikan 4.769 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 3.097 lokasi di seluruh Indonesia.
