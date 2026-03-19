Puncak Arus Mudik di Bandara Sultan Hasanuddin Tembus 37.344 Penumpang

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin memproyeksikan hari ini, Rabu (18/3), sebagai puncak arus mudik Lebaran. Sebanyak 37.344 penumpang diperkirakan akan memadati bandara tersebut, baik yang datang maupun yang berangkat, melonjak signifikan dibanding hari-hari sebelumnya.
Branch Communication & CSR Department Head Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Fascal Ramadhan, mengungkapkan bahwa lonjakan penumpang sudah terlihat sejak beberapa hari terakhir.
"Berdasarkan data akumulatif 13–17 Maret 2026, total penumpang mencapai 175.148 orang atau naik 13,6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya 154.188 orang," jelas Fascal dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/3).
Tidak hanya jumlah penumpang, pergerakan pesawat juga mencatatkan peningkatan. Hingga Selasa (17/3) kemarin, tercatat 1.336 penerbangan selama periode mudik, tumbuh 14,7 persen dari 1.165 penerbangan pada 2025. Khusus untuk Selasa, ada 277 penerbangan, naik 7,8% dari 257 penerbangan tahun lalu.
"Untuk puncak arus mudik hari ini, kami prediksi akan ada 260 penerbangan dengan total penumpang 37.344 orang. Angka ini menjadi yang tertinggi selama periode mudik tahun ini," tambah Fascal.
Menurut catatan bandara, tiga rute favorit para pemudik adalah Jakarta, Surabaya, dan Kendari. Pihak bandara mengimbau calon penumpang untuk tiba lebih awal guna mengantisipasi kepadatan di area check-in dan keamanan. (LN/E-4)
Meski secara umum operasional terminal dinilai berjalan cukup baik, ia menemukan masih ada sejumlah titik yang perlu mendapat perhatian lebih dalam hal kebersihan.
