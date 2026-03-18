Sidak Kesiapan Terminal di Jakarta, DPRD Minta Pengelola Tingkatkan Frekuensi Pembersihan Terminal Kalideres

Anggota DPRD Jakarta, Hardiyanto Kenneth (ketiga kiri).(MI/M Farhan Zhuhri)

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta pengelola Terminal Kalideres meningkatkan frekuensi pembersihan fasilitas menjelang arus mudik Lebaran 2026. Permintaan ini disampaikan usai ia melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke terminal tersebut, Selasa (17/3).

“Kami meminta pengelola Terminal Kalideres bisa meningkatkan frekuensi pembersihan dan memastikan petugas kebersihan siaga selama 24 jam, mengingat jumlah penumpang akan meningkat signifikan,” ujar Kenneth melalui keterangannya, Rabu (18/3).

Menurutnya, kebersihan menjadi faktor krusial dalam menunjang kenyamanan pemudik, terutama pada fasilitas publik seperti toilet dan ruang tunggu yang digunakan secara intensif selama periode mudik.

Meski secara umum operasional terminal dinilai berjalan cukup baik, ia menemukan masih ada sejumlah titik yang perlu mendapat perhatian lebih dalam hal kebersihan.

“Fasilitas utama seperti ruang tunggu, loket tiket, area keberangkatan dan kedatangan sudah tersedia dan berfungsi. Tapi kebersihan di beberapa titik masih harus ditingkatkan,” kata politikus PDIP itu .

Selain kebersihan, ia juga menyoroti aspek kenyamanan lain, seperti minimnya fasilitas penyejuk udara di ruang tunggu. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi kenyamanan penumpang, terlebih di tengah cuaca panas menjelang Hari Raya.

Tak hanya itu, Kent mengingatkan potensi penumpukan penumpang di area boarding dan loket tiket. Ia mendorong pengelola untuk memperbaiki sistem antrean serta menambah jumlah petugas guna mengurai kepadatan.

Dari sisi keamanan, ia mengapresiasi kehadiran petugas gabungan yang terdiri dari kepolisian, Dinas Perhubungan, dan tenaga kesehatan. Namun, pengawasan tetap diminta diperketat untuk mengantisipasi praktik percaloan tiket dan tindak kriminal.

“Kami juga meminta agar seluruh armada bus dipastikan dalam kondisi laik jalan melalui pemeriksaan rutin demi keselamatan penumpang,” tegasnya. (Far/P-3)