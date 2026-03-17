Antisipasi Kepadatan Lebaran 2026, Polda Jateng Siapkan One Way Arus Mudik Lokal di Tol Semarang.

Sejumlah kendaraan melaju setelah kjeluar dari Gerbang Tol (GT) Kalikangkung di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (15/3/2026)

POLDA Jawa Tengah menyiapkan skema one way arus mudik untuk mengantisipasi kepadatan arus mudik Lebaran 2026, khususnya di ruas tol Semarang.

Direktur Lalu Lintas Polda Jateng, M Pratama Adhyasastra, mengatakan kepadatan diperkirakan terjadi mulai 18 Maret 2026, dengan potensi antrean kendaraan dari KM 70 Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 421 ruas Tol Semarang-Solo.

“Kami mengantisipasi dengan melaksanakan one way lokal apabila terjadi kemacetan di wilayah Kota Semarang, untuk ditarik sampai ke arah Bawen,” ujarnya di Gerbang Tol Kalikangkung.

Baca juga : Arus Mudik Lebaran 2026 : Penumpang Pelindo Regional 4 Tembus 308.473 penumpang

Ia menjelaskan, skenario rekayasa lalu lintas disiapkan berdasarkan volume kendaraan. Jika arus masih di bawah 2.000 kendaraan per jam, kondisi tetap normal. Namun jika meningkat hingga 3.000 kendaraan per jam, akan disiapkan gardu satelit dan penguatan patroli.

Sementara dalam kondisi darurat, yakni ketika volume kendaraan melebihi 3.000 kendaraan per jam selama tiga jam berturut-turut dengan kecepatan di bawah 20 km/jam, maka akan diberlakukan one way lokal dari KM 422 hingga KM 442 Bawen.

Direktur Utama PT Jasamarga Semarang Batang, Nasrullah, menyebut puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 18 Maret 2026, dengan proyeksi sekitar 68.900 kendaraan melintas di GT Kalikangkung menuju Semarang. Sedangkan puncak arus balik diprediksi terjadi pada 24 Maret 2026 dengan sekitar 73.900 kendaraan.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi kesiapan lintas instansi dalam menghadapi arus mudik, termasuk penerapan rekayasa lalu lintas seperti one way lokal dan nasional, serta inovasi layanan cepat.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan operator jalan tol menjadi kunci dalam memastikan kelancaran arus mudik tahun ini. Polda Jateng berharap berbagai langkah tersebut dapat memberikan rasa aman, nyaman, serta pengalaman mudik lebaran 2026 yang lebih baik bagi masyarakat. (H-4)