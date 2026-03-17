Polres Garut Berlakukan One Way Arus Mudik Jalur Limbangan ke Malangbong

ARUS mudik lebaran 2026 terlihat meningkat dengan tingginya volume kendaraan yang cukup signifikan di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Satuan Lalu lintas Polres Garut berlakukan sistem satu arah (one way) di jalur Limbangan ke Malangbong.

Kasatlantas Polres Garut, AKP Luky Martono mengatakan, arus mudik lebaran 1447 Hijriah volume kendaraan mengalami peningkatan cukup signifikan dan langkah diskresi kepolisian diambil secara tentatif menarik arus kendaraan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Namun, peningkatan arus kendaraan dari arah Jabar ke Jateng melalui Limbangan ke Malangbong selama ini meningkat.

"Rekayasa lalu lintas ini kami lakukan karena arus kendaraan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya telah mengalami peningkatan, sehingga dilakukan one way secara situasional memperlancar arus kendaraan," ujarnya, Selasa (17/3/2026).

Menurutnya, berdasarkan data Polres Garut melaksanakan rekayasa lalu lintas one way sudah 6 kali di jalur Limbangan dan Malangbong mulai pukul 08.25 WIB hingga 08.45 WIB titik pending di Polsek Limbangan dilanjutkan di Jalur Lewo pada pukul 08.50 hingga 09.00 WIB dengan titik pending di SPBU Bandrex.

"Masuk pukul 09.25 WIB, petugas kembali berlakukan one way di Jalur Lewo dengan titik pending di Kaum Lewo arus yang terus mengalir dari arah Barat pada pukul 10.25 WIB, Jalur Limbangan kembali ditarik satu arah ke titik pending di Polsek Limbangan. Namun, siang hari, kepadatan terjadi di Jalur Malangbong dan pukul 10.45 WIB, petugas melakukan one way dan rekayasa di Jalur Lewo pukul 10.55 hingga 11.05 WIB dengan titik pending di SPBU Bandrex," katanya.

Sementara itu, Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Andi Purwanto mengatakan, arus mudik dari arah Jabar menuju Jateng dan arah sebaliknya yang melalui Gentong atas pada hari ini memang kondisi ramai lancar dan tidak ada peningkatan kendaraaan dari jalur arteri nasional. Namun, arus mudik di jalur utama Jabar menuju Jateng diprediksi H-3 dan H-2 lantaran arus mudik terjadinya gelombang kedua.

"Kami mengimbau agar pemudik tidak memakai alat komunikasi yakni Hp saat mengendarai kendaraan dan juga mereka jangan segan untuk menggunakan fasilitas pos terpadu sebagai fasilitas istirahat, jika dalam kondisi ngantuk bisa beristirahat. Karena, di sana disiapkan permainan anak, tempat ibadah dan yang lainnya.(H-4)