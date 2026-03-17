Antisipasi Mudik dengan Sistem One Way, Pertamina Pastikan Pasokan BBM di Tol Aman

PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di jalur tol tetap aman selama arus mudik dan balik Lebaran 2026. Termasuk saat penerapan rekayasa lalu lintas sistem satu arah (one way). Hingga kini, konsumsi BBM sudah meningkat 11 persen dan diperkirakan selama arus mudik dan balik Lebaran sampai 30 persen.

Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto mengatakan bahwa Pertamina telah melakukan persiapan terkait dengam sistem one way.

“Kami mendapatkan informasi bahwa sistem one way akan diterapkan pada Rabu (18/3). Sehingga di jalur tol telah kami siapkan BBM. Karena titik krusial pengisian BBM itu berada di wilayah Jawa Tengah mulai dari Brebes, Tegal dan Pekalongan,” kata Eko usai meninjau Serambi MyPertamina di Stasiun Purwokerto, Jawa Tengah, pada Selasa (17/3).

Eko mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik layanan di jalur tol guna memastikan kesiapan distribusi BBM. Menurutnya, hingga kini kenaikan konsumsi BBM telah mencapai 11%. Dari perkiaraan, konsumsi BBM akan sampai 30% pada masa mudik dan balik Lebaran.

“Kami melakukan kunjungan ke beberapa rest area, seperti di KM 57 serta KM 207A dari arah Tegal dan juga KM 260B, untuk memastikan seluruh sarana dan layanan siap menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat,”ujarnya.

Selain meninjau fasilitas pengisian bahan bakar, Pertamina juga memastikan kesiapan layanan Serambi MyPertamina yang disediakan bagi pemudik. Layanan tersebut menjadi salah satu fasilitas tambahan yang dihadirkan untuk memberikan pengalaman lebih nyaman bagi masyarakat selama perjalanan mudik.

Menurut Eko, hingga saat ini terdapat sekitar 40 titik Serambi MyPertamina yang disiapkan di berbagai lokasi strategis. Enam di antaranya merupakan serambi utama yang berada di rest area jalur tol. Selain itu, fasilitas serupa juga tersedia di pelabuhan, bandara, serta di Stasiun Purwokerto, yang menjadi satu-satunya stasiun kereta api yang memiliki layanan tersebut.

“Ini merupakan bentuk layanan Pertamina untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada masyarakat saat Ramadan dan Idul Fitri,” ujarnya.

Selain fasilitas istirahat, Pertamina juga menyiapkan modular kios BBM di sejumlah rest area tol. Fasilitas ini berfungsi sebagai titik pengisian bahan bakar tambahan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan selama arus mudik maupun arus balik.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari antisipasi penerapan sistem one way dari KM 57 hingga Kalikangkung yang dijadwalkan mulai berlaku pada Rabu (18/3) pukul 10.00 WIB. Dalam kondisi tersebut, Pertamina menyiapkan sejumlah mobil tangki storage sebagai kantong pasokan BBM di beberapa titik strategis dari arah barat menuju timur.

Selain itu, layanan motoris BBM juga disiapkan untuk membantu pemudik yang kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan. Motoris tersebut beroperasi bekerja sama dengan petugas dari Jasa Marga dan kepolisian. “Motoris akan membantu konsumen yang membutuhkan BBM di jalur tol, sehingga kendaraan tetap bisa melanjutkan perjalanan,” jelas Eko.

Dari sisi pasokan, Pertamina memastikan stok BBM di wilayah Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) dalam kondisi aman. Distribusi didukung oleh sejumlah terminal BBM, antara lain Terminal Tegal, Perak, Rewulu, Maos, dan Boyolali.

Menurut Eko, seluruh terminal tersebut telah disiapkan untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar selama periode mudik Lebaran.

“Kami memastikan stok BBM tidak hanya aman secara nasional, tetapi juga cukup di tingkat regional, khususnya di Jawa Bagian Tengah,” katanya.

Selain mengantisipasi lonjakan konsumsi BBM, Pertamina juga menyiapkan layanan atensi khusus untuk wilayah-wilayah yang berpotensi terdampak cuaca ekstrem, mengingat curah hujan di sejumlah daerah masih cukup tinggi. (LD/E-4)