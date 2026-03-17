Puncak Arus Kendaraan di GT Kalikangkung Terjadi Siang hingga Sore Hari

PERKEMBANGAN arus lalu lintas pada hari keempat pelaksanaan Operasi Ketupat Candi 2026 menunjukkan pergerakan kendaraan yang masih tinggi di Gerbang Tol Kalikangkung. GT Kalikangking merupakan pintu utama kendaraan dari arah Jakarta menuju Kota Semarang.
Berdasarkan data Polda Jawa Tengah, selama periode 24 jam mulai pukul 06.00 WIB tanggal 16 Maret hingga 06.00 WIB tanggal 17 Maret 2026 tercatat 31.446 kendaraan keluar dari arah Jakarta menuju Semarang melalui GT Kalikangkung. Puncak arus terjadi pada pukul 14.00–15.00 WIB dengan 2.044 kendaraan melintas dalam satu jam.
Sementara itu, kendaraan yang masuk dari arah Semarang menuju Jakarta tercatat sebanyak 17.376 kendaraan. Puncak arus pada arah ini terjadi pada pukul 15.00-16.00 WIB dengan 976 kendaraan melintas.
Kasatgas Humas Operasi Ketupat Candi 2026, Artanto, mengatakan kepadatan kendaraan di GT Kalikangkung masih didominasi pada rentang waktu siang hingga sore hari, khususnya antara pukul 14.00 hingga 16.00 WIB.
“Meski terjadi peningkatan volume kendaraan pada jam-jam tertentu, kondisi lalu lintas secara umum masih terpantau lancar dan terkendali,” ujarnya, Selasa (17/3).
Dibandingkan hari sebelumnya, volume kendaraan keluar dari Jakarta menuju Semarang tercatat menurun 2.162 kendaraan atau sekitar 6,4%. Sebaliknya, kendaraan yang menuju arah Jakarta meningkat 1.919 kendaraan atau sekitar 12,4%.
Polda Jateng mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan agar mengatur waktu keberangkatan untuk menghindari jam padat, mematuhi rambu lalu lintas, menjaga jarak aman, serta memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima selama perjalanan.(HT/E-4)
PT TRANS Marga Jateng memastikan kesiapan operasional ruas Jalan Tol Semarang-Solo untuk menghadapi arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1447 H atau Lebaran 2026.
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan memberlakukan sistem satu arah atau one way secara nasional pada Rabu, 18 Maret 2026,
MUDIK Lebaran 2026 diprediksi akan menjadi salah satu pergerakan massa terbesar dengan estimasi 143,9 juta orang.
Gelombang besar pemudik yang masuk ke Jawa Tengah diperkirakan terjadi pada puncak arus mudik Lebaran 18-19 Maret 2026.
Pengelola Terminal Kampung Rambutan prediksi puncak arus mudik Lebaran 2026 terjadi pada 17-18 Maret. Simak jadwal keberangkatan bus, kota tujuan favorit, dan tips menghindari kepadatan
MUDIK Lebaran 2026 diprediksi akan menjadi salah satu pergerakan massa terbesar dengan estimasi 143,9 juta orang.
PT Jasa Marga (Persero) Tbk memproyeksikan sekitar 3,53 juta kendaraan akan melintasi pintu keluar Jabotabek melalui empat gerbang tol utama.
MALAM ini, Sabtu (14/3) diprediksi menjadi puncak arus mudik gelombang pertama untuk wilayah Jawa Tengah.
MANAJEMEN Bandara Internasional Juanda di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mulai memetakan pergerakan penumpang menjelang musim mudik Lebaran tahun ini.
DINAS Perhubungan Provinsi Jawa Timur memprediksi sebanyak 24,9 juta orang pemudik akan bergerak menuju Jawa Timur pada masa libur Lebaran mendatang.
