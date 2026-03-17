TMJ Siap Layani Arus Mudik Lebaran 2026 di Tol Semarang-Solo

PT TRANS Marga Jateng memastikan kesiapan operasional ruas Jalan Tol Semarang-Solo untuk menghadapi arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1447 H atau Lebaran 2026.
Direktur Administrasi dan Keuangan PT Trans Marga Jateng, Sutomo Halim, mengatakan berbagai langkah telah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan selama periode libur Lebaran.
“Prediksi puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 18 Maret 2026, sedangkan puncak arus balik pada 24 Maret 2026,” ujarnya.
Selama periode operasional libur Lebaran pada 11-31 Maret 2026, volume lalu lintas diperkirakan meningkat signifikan. Pada periode mudik, lalu lintas diprediksi naik hingga 222,1% dibanding kondisi normal serta meningkat 2,2% dibandingkan realisasi 2025.
Sementara pada arus balik diperkirakan meningkat 347,3% dari kondisi normal dan naik 36,8% dibanding tahun sebelumnya.
Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, perusahaan menyiapkan berbagai strategi layanan operasional. Di bidang transaksi, TMJ menambah 65 petugas siaga, menyediakan 2.000 kartu uang elektronik, menambah 36 unit mobile reader, serta mengoptimalkan lajur Oblique Approach Booth (OAB).
Sementara pada pelayanan lalu lintas, TMJ menambah dua unit kendaraan derek, satu Variable Message Sign (VMS) portable, serta memperkuat perambuan dan skenario penanganan gangguan lalu lintas.
Dari sisi pemeliharaan jalan, perusahaan menyiapkan tim siaga lapangan yang terdiri dari tim patching, kebersihan, siaga longsor, serta tim penanganan genangan air.
Selain itu, TMJ juga memastikan kesiapan lima rest area di ruas tol tersebut serta menambah dua rest area fungsional di KM 439 A dan KM 445 B. Penambahan personel kebersihan, keamanan, dan petugas pengatur lalu lintas juga dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan.
Sutomo menegaskan berbagai langkah tersebut dilakukan untuk memastikan perjalanan pemudik di ruas Tol Semarang-Solo berlangsung aman dan nyaman.
“Kami ingin memastikan perjalanan pengguna jalan selama periode mudik Lebaran dapat berjalan dengan baik sehingga masyarakat dapat merasakan pengalaman Mudik Nyaman Bersama,” katanya.
TMJ juga mengimbau pengguna jalan untuk mematuhi rambu lalu lintas, memastikan kecukupan saldo uang elektronik, bahan bakar, serta kondisi kendaraan sebelum memasuki jalan tol. Informasi lalu lintas dapat diakses melalui One Call Center Jasa Marga Group di nomor 133 atau melalui aplikasi Travoy.(HT/E-4)
