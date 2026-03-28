KPK Ungkap Masih Ada Pejabat yang Pakai Kendaraan Dinas untuk Mudik

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
JURU bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya menemukan informasi tentang masih adanya pejabat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026 dengan menggunakan kendaraan dinas. Padahal imbauan untuk tidak menggunakan kendaraan dinas untuk mudik telah gencar disampaikan.
“KPK menerima informasi masih adanya penyalahgunaan kendaraan dinas di sejumlah instansi untuk kepentingan pribadi dan di luar kedinasan,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Sabtu, 28 Maret 2026.
Budi enggan memerinci nama pejabat yang pakai kendaraan dinas untuk mudik. Seluruh instansi pemerintahan diharap melakukan evaluasi.
“Untuk itu kami mengimbau agar kepala daerah dan inspektorat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas di lingkungannya,” ujar Budi.
Budi menegaskan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik merupakan pelanggaran. Sebab, fasilitas negara dipakai untuk kepentingan pribadi, yang bukan urusan kedinasan.
“KPK menegaskan bahwa kendaraan dinas, baik yang disewa maupun berstatus BMN/BMD, adalah fasilitas jabatan yang penggunaannya diatur hanya untuk kepentingan operasional kantor atau kedinasan,” ucap Budi.
Instansi pemerintah yang pejabat atau pegawainya menggunakan kendaraan dinas untuk mudik diharap memberikan sanksi tegas. Sebab, tindakan itu bisa menjadi celah korupsi di masa depan.
“KPK memandang bahwa risiko korupsi tidak hanya muncul dari penyalahgunaan kewenangan atau jabatan, tetapi juga bisa lahir dari penyalahgunaan fasilitas negara atau daerah,” kata Budi.
Inspektorat daerah diharap turun tangan menindak pejabat yang menggunakan kendaraan dinas untuk mudik. KPK meyakini penggunaan kendaraan milik kantor pemerintahan itu merupakan pelanggaran. (H-3)
SEJUMLAH pemudik Lebaran 2026 yang pulang ke Jawa Tengah (Jateng) mengaku merasakan hasil geliat pembangunan yang ada di provinsi ini.
Penumpang Whoosh yang tertinggal kereta saat mudik Lebaran 2026 bisa reschedule gratis. Simak syarat dan batas waktu klaim di loket stasiun.
Data menunjukkan pergerakan pemudik tahun ini meningkat, dengan total 9,04 juta penumpang dan tren penggunaan transportasi multimoda yang semakin kuat.
Selama periode libur Idul Fitri 1447 H, PT JSN mencatat volume lalu lintas kendaraan yang melintas ruas Tol Solo - Ngawi sebanyak 258.257 kendaraan, atau rata-rata 28.695 kendaraan per hari.
Jumlah tersebut merupakan akumulasi kendaraan yang keluar melalui empat Gerbang Tol (GT) Utama, yakni GT Cikupa (arah Barat), GT Ciawi (arah Selatan), serta GT Cikampek Utama
PEMERINTAH Kabupaten Rejang Lebong disebut memiliki tunggakan pajak kendaraan dinas mencapai lebih dari Rp1 miliar. Hal itu diungkapkan UPTD PPD Provinsi Bengkulu.
Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat yang berada di dalam Kabinet Merah Putih untuk menggunakan Pindad Maung seperti yang ia gunakan sebagai kendaraan dinas.
Bupati Brebes, Jawa Tengah Paramitha Widya Kusuma, menemukan 60 unit mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten Brebes tidak memiliki BPKB hingga STNK.
Budi mengatakan, kendaraan dinas merupakan aset negara yang tidak disiapkan untuk kepentingan pribadi.
