Jasa Marga Catat Arus Mudik Tertinggi Sepanjang Sejarah, Tembus 270 Ribu Kendaraan

Direktur Utama Jasa Jarga, Rivan A. Purwantono(MI/Rahmatul Fajri)

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatatkan sejarah baru dalam pengelolaan arus mudik di Indonesia. Pada puncak arus mudik Lebaran 2026 yang jatuh pada Rabu (18/3/2026), volume lalu lintas yang dilayani perusahaan plat merah ini mencapai 270.315 kendaraan, angka tertinggi yang pernah tercatat sepanjang operasional jalan tol di tanah air.

Direktur Utama Jasa Jarga, Rivan A. Purwantono, mengungkapkan bahwa jumlah tersebut merupakan akumulasi kendaraan yang keluar melalui empat Gerbang Tol (GT) Utama, yakni GT Cikupa (arah Barat), GT Ciawi (arah Selatan), serta GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama (arah Timur).

"Angka ini naik 98,3 persen dibanding lalu lintas normal dan meningkat 4,6 persen dibandingkan puncak mudik Lebaran 2025 lalu. Ini adalah arus lalu lintas tertinggi sepanjang sejarah mudik di Indonesia," ujar Rivan melalui keterangan resminya, Jumat (20/3/2026).

Baca juga : H-4 Lebaran, 1,3 Juta Kendaraan Melintas di Ruas Tol Regional Nusantara

Peningkatan signifikan juga terjadi pada arus kendaraan yang mengarah ke Jalan Tol Trans Jawa. Jasa Marga mencatat sebanyak 175.754 kendaraan menuju ke arah timur, naik 6 persen dibandingkan puncak mudik tahun sebelumnya.

Meski volume kendaraan melonjak drastis, Rivan mengklaim kondisi lalu lintas tetap terkendali berkat efektivitas rekayasa jalur. Skenario contraflow hingga tiga lajur serta penerapan one way nasional dari KM 70 hingga KM 414 terbukti ampuh mengurai kepadatan di titik krusial seperti Jalan Layang MBZ dan Tol Jakarta-Cikampek bawah.

"Sesuai skenario, kepadatan berhasil terurai maksimal dalam waktu 12 jam. Pada Kamis siang, kecepatan rata-rata kendaraan dilaporkan sudah kembali normal," tambahnya.

Baca juga : Jasa Marga Catat 14 Persen Kendaraan Sudah Tinggalkan Jakarta pada Hari Pertama Operasi Ketupat 2026

Menghadapi periode arus balik yang diprediksi memuncak pada Selasa (24/3/2026) atau H+3 Lebaran, Jasa Marga mengimbau masyarakat untuk mengatur jadwal perjalanan guna menghindari kemacetan parah.

Sebagai insentif untuk memecah kepadatan, Jasa Marga akan memberlakukan diskon tarif tol pada periode arus balik, mulai Kamis (26/3/2026) pukul 00.00 WIB hingga Jumat (27/3/2026) pukul 00.00 WIB.

"Kami mengimbau pemudik merencanakan perjalanan balik lebih awal. Manfaatkan diskon tarif tol dan pantau informasi terkini melalui aplikasi Travoy atau kanal resmi Jasa Marga agar perjalanan tetap aman dan nyaman," tutup Rivan.

Selain itu, Jasa Marga juga mengingatkan pengemudi kendaraan sumbu tiga atau lebih untuk tetap mematuhi Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pembatasan operasional kendaraan barang selama masa angkutan Lebaran 2026. (Faj)