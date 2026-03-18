H-4 Lebaran, 1,3 Juta Kendaraan Melintas di Ruas Tol Regional Nusantara 

Gerbang Tol Prambanan.(Dok. Jasa Marga)

JASA Marga melalui Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT/Regional Nusantara) mencatat peningkatan volume lalu lintas (lalin) di lima Ruas Tol Regional Nusantara sejak H-10 hingga H-4 Lebaran 2026 atau 11-17 Maret 2026. Secara keseluruhan, total volume lalin di masa mudik Lebaran 2026 tercatat sebanyak 1.311.659 kendaraan.

"Jumlah tersebut meningkat 2,85% dari total volume lalin normal yaitu 1.275.366 kendaraan," ujar Senior General Manager Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division Tyas Pramoda Wardhani dalam keterangan resmi, Rabu (18/3).

Adapun rincian volume lalin ruas tol di lima ruas Regional Nusantara hingga H-4 Hari Raya Idulfitri 1447H/2026 ialah untuk ruas Tol Belawan–Medan–Tanjung Morawa, tercatat jumlah volume lalin sebesar 586.770 kendaraan atau meningkat 1,66% dari total volume lalin normal yakni 577.165 kendaraan.

"Dari lalin tersebut, 151.890 kendaraan meninggalkan Kota Medan melalui Gerbang Tol (GT) Amplas," terangnya.

Angka tersebut meningkat 6,55% dibanding total volume lalin normal yaitu 142.554 kendaraan. Sementara itu sebanyak 138.751 kendaraan menuju kota Medan melalui GT Amplas, meningkat sebesar 2,66% dibanding normal yaitu 135.161 kendaraan.

Kemudian, di Ruas Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi tercatat sejumlah 116.878 kendaraan melintas. Angka tersebut meningkat 10,27% dibanding total volume lalin normal yaitu 105.991 kendaraan.

Berdasarkan data tersebut, 37.504 kendaraan tercatat masuk dari GT Kualanamu yang berasal dari arah Bandar Udara Internasional Kualanamu. Angka tersebut lebih tinggi 13,52% dibanding total volume lalin normal yang melintas di GT Kualanamu yaitu 33.037 kendaraan. Sementara, 40.126 kendaraan terdata menuju Bandar Udara Internasional Kualanamu melalui GT Kualanamu, meningkat 13,38% dibanding total volume lalin normal yaitu 35.390 kendaraan.

Berikutnya, volume kendaraan di Ruas Tol Balikpapan–Samarinda sebesar 83.158 kendaraan atau meningkat 13,17% dari volume lalin normal yakni 73.479 kendaraan.

Untuk Ruas Tol Manado–Bitung tercatat volume lalin sejumlah 52.024 kendaraan atau meningkat 13,06% dibanding volume lalin normal, yaitu 46.015 kendaraan.

Di Ruas Tol Solo–Yogyakarta NYIA Kulon Progo Segmen Kartasura–Prambanan tercatat total volume lalin sebesar 111.507 kendaraan atau meningkat 18,05% dari total volume lalin normal yakni 94.458 kendaraan.

"Tercatat sebanyak 53.611 kendaraan menuju Yogyakarta melalui GT Prambanan. Angka ini meningkat sebesar 11,01% dibanding normal yaitu 48.296 kendaraan," kata Tyas.

Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan tol untuk mengantisipasi perjalanan periode libur Lebaran 2926 dengan baik. Sebelum memasuki jalan tol, pastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima, memastikan kecukupan BBM dan saldo uang elektronik serta mematuhi rambu-rambu serta arahan petugas di lapangan. (H-3)