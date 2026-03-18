Naviandri
18/3/2026 10:26
Pemkot Bandung Bersolek Sambut Idul Fitri, Kawasan Masjid dan Trotoar Dibersihkan Serentak
Aksi bersih-bersih di sejumlah kawasan strategis di Kota Bandung, Jawa Barat .(MI/Naviandri-HO/Diskominfo Kota Bandung )

MENYAMBUT Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) melakukan aksi bersih-bersih massal di sejumlah kawasan strategis, Rabu (18/3). Langkah ini dilakukan guna memastikan kenyamanan warga dan jemaah saat menjalankan ibadah di pengujung Ramadan.

Aksi yang dilakukan secara serentak ini menyasar area publik dan pusat peribadatan, mulai dari kawasan Alun-alun Bandung, Masjid Agung Bandung, hingga kawasan Masjid Pusdai. Selain petugas lapangan, kegiatan ini juga melibatkan dukungan penuh dari aparat kewilayahan setempat.

Jalur Pedestrian
Di kawasan Alun-alun, petugas tampak melakukan penyemprotan trotoar untuk mengangkat kotoran yang menempel, sekaligus membersihkan saluran air guna mencegah penyumbatan. Suasana serupa terlihat di jalur pedestrian Masjid Agung Bandung, di mana petugas bergotong royong memastikan area yang kerap dipadati warga tersebut bebas dari sampah.

Sementara itu, di kawasan Masjid Pusdai, petugas dengan rompi mencolok fokus pada pembersihan drainase dan pengangkutan dedaunan kering yang memenuhi jalur pejalan kaki.

Sinergi Lintas Sektoral
Kepala Diskominfo Kota Bandung Henryco Arie Sapiie, menyatakan bahwa kolaborasi antarinstansi ini merupakan kunci percepatan penataan kota menjelang Lebaran.

"Kondisi trotoar yang sebelumnya dipenuhi debu, sampah, dan sisa daun kini tampak lebih bersih dan rapi. Area pedestrian menjadi lebih nyaman dilalui, baik oleh warga maupun jemaah yang akan beraktivitas di sekitar masjid," jelas Henryco.

Menurutnya, pembersihan kawasan ibadah menjadi prioritas utama Pemkot Bandung untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang ingin beribadah dengan khusyuk. Melalui aksi ini, Pemkot juga berharap kesadaran warga dalam menjaga fasilitas publik tetap terjaga secara berkelanjutan.

"Pemkot Bandung pun mengajak warga untuk turut serta menjaga fasilitas umum agar tetap bersih, tidak hanya menjelang hari besar, tetapi juga dalam keseharian," tandasnya. (AN/P-2)



