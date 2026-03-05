Pemkot Bandung Pastikan Stok Kebutuhan Pangan jelang Idul Fitri Aman

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SEBAGAI upaya membantu distribusi berbagai komoditas kebutuhan sehari-hari masyarakat dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, Pemerintah Kota Bandung mengadakan Bazar Murah sesi II yang dipusatkan di Kelurahan Cigereleng, Kamis (5/3).
Bazar murah ini hasil kerja sama kewilayahan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung, Perum Bulog, serta para pelaku ritel sembako. Tujuannya untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyebut, bazar murah menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjaga kelancaran distribusi bahan pokok di Kota Bandung. Terlebih, Kota Bandung bukan merupakan daerah produsen sehingga ketersediaan pangan sangat bergantung pada distribusi dari daerah lain.
“Kerja sama antara kewilayahan, Disdagin, Bulog, serta para pelaku ritel sembako menjadi sangat penting agar distribusi komoditas kebutuhan masyarakat tetap terjaga. Secara umum harga sejumlah komoditas di Kota Bandung masih dalam kondisi terkendali," jelasnya.
Seperti harga beras, lanjut Farhan, dinilai masih normal karena pasokan yang tersedia cukup memadai. Begitu pula dengan harga daging sapi dan ayam yang relatif stabil.
Hanya saja, terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, seperti telur ayam serta sejumlah sayuran, terutama cabai dan bawang.
Namun kenaikan tersebut bukan disebabkan kelangkaan, melainkan karena meningkatnya permintaan masyarakat.
Cabai rawit
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perdagangan dan Industri Kota Bandung, Dedi Priadi Nugraha menyampaikan, cabai rawit memang menjadi salah satu komoditas yang saat ini perlu mendapat perhatian. Meski demikian, ia optimistis kondisi tersebut dapat segera terkendali.
“Cabai rawit memang mengalami kenaikan harga. Namun kami berharap kondisi ini dapat segera terantisipasi. Untuk tahu masih aman dan stabil, begitu juga dengan bawang,” bebernya.
Sementara itu, Pemimpin Cabang Perum Bulog Bandung, Ashvile Nusa Pranata memastikan stok beras dalam kondisi aman. Saat ini, Bulog memiliki cadangan beras sekitar 25 ribu ton yang terus bergerak seiring dengan proses distribusi dan penyerapan gabah dari petani.
“Total stok kami sekitar 25 ribu ton dan masih dinamis karena ada arus keluar masuk, termasuk distribusi ke pasar maupun ritel modern. Kami juga masih melakukan penyerapan gabah dari petani,” paparnya.
Dalam bazar tersebut, sejumlah komoditas dijual dengan harga terjangkau, di antaranya beras SPHP kemasan 5 kilogram seharga Rp58.000, beras premium 5 kilogram Rp72.000, gula putih 1 kilogram Rp16.500, tepung terigu 1 kilogram Rp8.500, Minyakita 2 liter Rp31.000, serta Minyakita satu dus Rp186.000.
