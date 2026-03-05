Pop Up Store Volkswagen-Audi Pertama Hadir di Bandung, Lebih Dekat ke Konsumen

Pop Up Store Volkswagen-Audi pertama hadir di Trans Studio Mall, Kota Bandung.(MI/SUMARIYADI)

MESKI pasar otomotif mengalami penurunan, upaya produsen memperluas pasar tidak pernah berhenti. Di Kota Bandung, PT Garuda Mataram Motor, Agen Pemegang Merek (APM) Volkswagen dan Audi di Indonesia menjadi salah satunya.

Yang terbaru, perusahaan meresmikan Pop Up Store perdananya di Jawa Barat yang berlokasi di Trans Studio Mall Bandung.

"Kehadiran Pop Up Store ini menjadi langkah strategis perusahaan untuk semakin mendekatkan Volkswagen dan Audi kepada konsumen di wilayah Jawa Barat," ungkap Santiko Wardoyo, Chief Executive Officer, PT Indomobil Dealership Group, Kamis (5/3).

Baca juga : Merek-Merek kendaraan yang Terjual tak sampai 100 unit pada 2024

Dipilihnya Trans Studio Mall merupakan bagian dari upaya menjangkau masyarakat urban Bandung melalui salah satu pusat perbelanjaan utama yang telah menjadi destinasi gaya hidup kota tersebut.

Mengusung konsep layanan 1S (Sales), Pop Up Store ini difokuskan sebagai touchpoint interaktif bagi publik untuk mengenal lebih dekat lini produk Volkswagen dan Audi.

Menurut dia, pengunjung dapat memperoleh informasi produk secara menyeluruh, berkonsultasi dengan Sales Advisor profesional, test drive, hingga mengeksplorasi langsung kendaraan yang ditampilkan dalam suasana yang lebih kasual dan mudah diakses.

Baca juga : Indomobil Plaza di Pameran IIMS 2024 Hadirkan 7 Merek Unggulan

Saat ini, dalam Pop Up Store, Volkswagen dan Audi menampilkan dua model unggulan, yaitu Audi Q7 yang merepresentasikan kemewahan desain progresif dan performa khas Audi, serta Volkswagen ID. Buzz sebagai representasi mobilitas listrik Volkswagen yang ikonik.

Kehadiran kedua model ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai inovasi, teknologi, dan karakter masing-masing merek kepada masyarakat Bandung dan sekitarnya.

Pada kesempatan itu, Edo Januarko Chandra, Chief Operating Officer, PT Garuda Mataram Motor, mengatakan, Bandung merupakan salah satu kota dengan dinamika pasar yang kuat. Kehadiran Pop Up Store Volkswagen–Audi di Trans Studio Mall menjadi langkah strategis untuk memperluas kehadiran brand di Jawa Barat.

"Melalui konsep ini, kami ingin membuka touchpoint baru bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat inovasi, desain, dan karakter khas dari Volkswagen dan Audi,” jelasnya.

Santiko Wardoyo menambahkan Pop Up Store ini hadir sebagai ruang interaksi yang lebih dekat dengan pelanggan di Bandung. Pengunjung dapat melihat langsung lini kendaraan yang ditampilkan, berdiskusi dengan tim sales advisor, serta merasakan pengalaman awal sebelum melanjutkan proses kepemilikan kendaraan melalui jaringan showroom resmi.



Soekarno-Hatta

Sebagai bagian dari ekosistem layanan yang terintegrasi, Pop Up Store ini terhubung dengan showroom resmi Volkswagen & Audi di Bandung yang berlokasi di area Soekarno-Hatta.

Dengan demikian, konsumen tetap memperoleh akses menyeluruh terhadap layanan penjualan hingga purna jual, memastikan pengalaman kepemilikan kendaraan tetap terjaga sesuai standar global.

Kesiapan layanan tersebut semakin relevan seiring momentum Ramadan dan menjelang periode Mudik Lebaran. Volkswagen dan Audi menghadirkan Program Siaga Mudik melalui Bengkel Siaga yang akan beroperasi pada 19–24 Maret 2026 untuk layanan general service dan emergency repair di Volkswagen Pantai Indah Kapuk (PIK), Volkswagen Soekarno-Hatta Bandung, serta jaringan dealership Indomobil Group di area terpilih.

Layanan ini diperkuat oleh Emergency Roadside Assistance (ERA) 24 jam di 14023, sebagai bagian dari komitmen Volkswagen dan Audi dalam menghadirkan ketenangan dan rasa aman pelanggan dalam setiap perjalanan.

Dengan diresmikannya Pop Up Store Volkswagen-Audi di Trans Studio Mall Bandung, PT Garuda Mataram Motor kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan standar German craftsmanship secara menyeluruh melalui kualitas kendaraan premium yang didukung pengalaman layanan yang personal dan terintegrasi.

Masyarakat Bandung dan sekitarnya diundang untuk mengunjungi Pop Up Store Volkswagen-Audi di Trans Studio Mall Bandung untuk merasakan langsung pengalaman eksplorasi produk unggulan kami.

Untuk informasi selanjutnya, kunjungi akun resmi media sosial Volkswagen Indonesia melalui Instagram @vwindonesia dan Audi Indonesia melalui Instagram @audi_indonesia.