Pop Up Store Volkswagen-Audi Pertama Hadir di Bandung, Lebih Dekat ke Konsumen

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MESKI pasar otomotif mengalami penurunan, upaya produsen memperluas pasar tidak pernah berhenti. Di Kota Bandung, PT Garuda Mataram Motor, Agen Pemegang Merek (APM) Volkswagen dan Audi di Indonesia menjadi salah satunya.
Yang terbaru, perusahaan meresmikan Pop Up Store perdananya di Jawa Barat yang berlokasi di Trans Studio Mall Bandung.
"Kehadiran Pop Up Store ini menjadi langkah strategis perusahaan untuk semakin mendekatkan Volkswagen dan Audi kepada konsumen di wilayah Jawa Barat," ungkap Santiko Wardoyo, Chief Executive Officer, PT Indomobil Dealership Group, Kamis (5/3).
Dipilihnya Trans Studio Mall merupakan bagian dari upaya menjangkau masyarakat urban Bandung melalui salah satu pusat perbelanjaan utama yang telah menjadi destinasi gaya hidup kota tersebut.
Mengusung konsep layanan 1S (Sales), Pop Up Store ini difokuskan sebagai touchpoint interaktif bagi publik untuk mengenal lebih dekat lini produk Volkswagen dan Audi.
Menurut dia, pengunjung dapat memperoleh informasi produk secara menyeluruh, berkonsultasi dengan Sales Advisor profesional, test drive, hingga mengeksplorasi langsung kendaraan yang ditampilkan dalam suasana yang lebih kasual dan mudah diakses.
Saat ini, dalam Pop Up Store, Volkswagen dan Audi menampilkan dua model unggulan, yaitu Audi Q7 yang merepresentasikan kemewahan desain progresif dan performa khas Audi, serta Volkswagen ID. Buzz sebagai representasi mobilitas listrik Volkswagen yang ikonik.
Kehadiran kedua model ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai inovasi, teknologi, dan karakter masing-masing merek kepada masyarakat Bandung dan sekitarnya.
Pada kesempatan itu, Edo Januarko Chandra, Chief Operating Officer, PT Garuda Mataram Motor, mengatakan, Bandung merupakan salah satu kota dengan dinamika pasar yang kuat. Kehadiran Pop Up Store Volkswagen–Audi di Trans Studio Mall menjadi langkah strategis untuk memperluas kehadiran brand di Jawa Barat.
"Melalui konsep ini, kami ingin membuka touchpoint baru bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat inovasi, desain, dan karakter khas dari Volkswagen dan Audi,” jelasnya.
Santiko Wardoyo menambahkan Pop Up Store ini hadir sebagai ruang interaksi yang lebih dekat dengan pelanggan di Bandung. Pengunjung dapat melihat langsung lini kendaraan yang ditampilkan, berdiskusi dengan tim sales advisor, serta merasakan pengalaman awal sebelum melanjutkan proses kepemilikan kendaraan melalui jaringan showroom resmi.
Soekarno-Hatta
Sebagai bagian dari ekosistem layanan yang terintegrasi, Pop Up Store ini terhubung dengan showroom resmi Volkswagen & Audi di Bandung yang berlokasi di area Soekarno-Hatta.
Dengan demikian, konsumen tetap memperoleh akses menyeluruh terhadap layanan penjualan hingga purna jual, memastikan pengalaman kepemilikan kendaraan tetap terjaga sesuai standar global.
Kesiapan layanan tersebut semakin relevan seiring momentum Ramadan dan menjelang periode Mudik Lebaran. Volkswagen dan Audi menghadirkan Program Siaga Mudik melalui Bengkel Siaga yang akan beroperasi pada 19–24 Maret 2026 untuk layanan general service dan emergency repair di Volkswagen Pantai Indah Kapuk (PIK), Volkswagen Soekarno-Hatta Bandung, serta jaringan dealership Indomobil Group di area terpilih.
Layanan ini diperkuat oleh Emergency Roadside Assistance (ERA) 24 jam di 14023, sebagai bagian dari komitmen Volkswagen dan Audi dalam menghadirkan ketenangan dan rasa aman pelanggan dalam setiap perjalanan.
Dengan diresmikannya Pop Up Store Volkswagen-Audi di Trans Studio Mall Bandung, PT Garuda Mataram Motor kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan standar German craftsmanship secara menyeluruh melalui kualitas kendaraan premium yang didukung pengalaman layanan yang personal dan terintegrasi.
Masyarakat Bandung dan sekitarnya diundang untuk mengunjungi Pop Up Store Volkswagen-Audi di Trans Studio Mall Bandung untuk merasakan langsung pengalaman eksplorasi produk unggulan kami.
Untuk informasi selanjutnya, kunjungi akun resmi media sosial Volkswagen Indonesia melalui Instagram @vwindonesia dan Audi Indonesia melalui Instagram @audi_indonesia.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved