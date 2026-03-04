Belasan Pohon di Kota Bandung Tumbang akibat Hujan Disertai Angin, Timpa Mobil dan Bangunan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
HUJAN dengan intensitas tinggi yang disertai angin kencang melanda wilayah Kota Bandung pada Rabu (4/3) siang. Cuaca ekstrem yang berlangsung sekitar satu jam tersebut mengakibatkan pohon tumbang di sejumlah titik, menimpa kendaraan, merusak bangunan, serta mengganggu arus lalu lintas di beberapa ruas jalan.
Berdasarkan data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung, tercatat sedikitnya 16 titik kejadian pohon tumbang dan dampak angin kencang yang tersebar di berbagai kecamatan.
Salah satu insiden terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Kebon Lega, Kecamatan Bojongloa Kidul. Pohon jenis mahoni tumbang dan menimpa dua kendaraan roda empat yang sedang terparkir. Kejadian serupa juga dilaporkan hampir bersamaan dari sejumlah wilayah lain di Kota Bandung.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bandung, Amires Pahala, menerangkan pihaknya menerima laporan dari Call Center 112 dan 113 sesaat setelah kejadian.
“Tim BPBD Kota Bandung menerima laporan dari Call Center 112 dan 113 serta langsung melakukan asesmen dan penanganan bersama unsur terkait,” paparnya.
Amires menjelaskan, dampak dari peristiwa tersebut antara lain gangguan lalu lintas di beberapa ruas jalan, tiga unit kendaraan tertimpa pohon dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat, serta kerusakan ringan pada bangunan berupa atap bergeser. Aktivitas masyarakat di sejumlah lokasi sempat terhambat akibat proses evakuasi dan pembersihan material pohon.
“Tidak terdapat laporan korban jiwa hingga laporan ini diterbitkan. Data ini bersifat sementara dan dapat berkembang sesuai hasil pendataan lanjutan di lapangan,” tuturnya.
BPBD Kota Bandung bergerak cepat melakukan assessment di lapangan dan berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPKP), regu rescue, serta UPT kewilayahan.
Assessment cepat oleh Tim BPBD Kota Bandung, koordinasi dengan DPKP, regu rescue, dan UPT kewilayahan, pemotongan dan evakuasi pohon tumbang, pembersihan material dan pengamanan area, Normalisasi akses lalu lintas.
“Tim gabungan masih bergerak di beberapa titik untuk memastikan situasi aman dan terkendali,” tandasnya.
Amires pun mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim hujan disertai angin kencang. Warga diminta tidak berteduh atau memarkir kendaraan di bawah pohon saat hujan deras, serta mewaspadai pohon tua, rapuh, atau miring di sekitar lingkungan tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan saat terjadi cuaca ekstrem dan memastikan kondisi atap serta bagian rumah lainnya dalam keadaan aman.
“Segera laporkan kejadian darurat melalui Call Center 112 agar dapat segera ditindaklanjuti,” ucapnya.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved