Belasan Pohon di Kota Bandung Tumbang akibat Hujan Disertai Angin, Timpa Mobil dan Bangunan

Pohon tumbang menimpa mobil di Dago Jalan Djuanda.(Ist)

HUJAN dengan intensitas tinggi yang disertai angin kencang melanda wilayah Kota Bandung pada Rabu (4/3) siang. Cuaca ekstrem yang berlangsung sekitar satu jam tersebut mengakibatkan pohon tumbang di sejumlah titik, menimpa kendaraan, merusak bangunan, serta mengganggu arus lalu lintas di beberapa ruas jalan.

‎Berdasarkan data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung, tercatat sedikitnya 16 titik kejadian pohon tumbang dan dampak angin kencang yang tersebar di berbagai kecamatan.

‎Salah satu insiden terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Kebon Lega, Kecamatan Bojongloa Kidul. Pohon jenis mahoni tumbang dan menimpa dua kendaraan roda empat yang sedang terparkir. Kejadian serupa juga dilaporkan hampir bersamaan dari sejumlah wilayah lain di Kota Bandung.

‎Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bandung, Amires Pahala, menerangkan pihaknya menerima laporan dari Call Center 112 dan 113 sesaat setelah kejadian.

‎“Tim BPBD Kota Bandung menerima laporan dari Call Center 112 dan 113 serta langsung melakukan asesmen dan penanganan bersama unsur terkait,” paparnya.

‎Amires menjelaskan, dampak dari peristiwa tersebut antara lain gangguan lalu lintas di beberapa ruas jalan, tiga unit kendaraan tertimpa pohon dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat, serta kerusakan ringan pada bangunan berupa atap bergeser. Aktivitas masyarakat di sejumlah lokasi sempat terhambat akibat proses evakuasi dan pembersihan material pohon.

‎“Tidak terdapat laporan korban jiwa hingga laporan ini diterbitkan. Data ini bersifat sementara dan dapat berkembang sesuai hasil pendataan lanjutan di lapangan,” tuturnya.

‎BPBD Kota Bandung bergerak cepat melakukan assessment di lapangan dan berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPKP), regu rescue, serta UPT kewilayahan.

‎Langkah-langkah penanganan yang dilakukan antara lain:

‎Assessment cepat oleh Tim BPBD Kota Bandung, koordinasi dengan DPKP, regu rescue, dan UPT kewilayahan, pemotongan dan evakuasi pohon tumbang, pembersihan material dan pengamanan area, Normalisasi akses lalu lintas.

‎“Tim gabungan masih bergerak di beberapa titik untuk memastikan situasi aman dan terkendali,” tandasnya.

‎Amires pun mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim hujan disertai angin kencang. Warga diminta tidak berteduh atau memarkir kendaraan di bawah pohon saat hujan deras, serta mewaspadai pohon tua, rapuh, atau miring di sekitar lingkungan tempat tinggal. ‎Selain itu, masyarakat juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan saat terjadi cuaca ekstrem dan memastikan kondisi atap serta bagian rumah lainnya dalam keadaan aman.

‎“Segera laporkan kejadian darurat melalui Call Center 112 agar dapat segera ditindaklanjuti,” ucapnya.

‎Daftar 17 Titik Kejadian, berikut data sementara lokasi terdampak: