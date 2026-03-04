Eiger Hadirkan Bazar Ramadan di Berbagai Kota, Diskon hingga 50%, Dukung Mudik

Eiger menggelar Bazar Ramadan di sejumlah kota dengan menyediakan potongan harga hingga 50%(ISTIMEWA)

RAMADAN selalu jadi momen spesial untuk mempersiapkan banyak hal. Mulai dari aktivitas sehari-hari, ibadah, hingga rencana mudik dan liburan setelah Lebaran.

Tahun ini, EIGER Bazar Ramadan kembali hadir dengan penawaran menarik untuk warga yang ingin belanja perlengkapan outdoor dan lifestyle dengan harga lebih hemat.

Lewat Bazar Ramadan EIGER, warga bisa menikmati diskon hingga 50% untuk produk pilihan, serta promo spesial Buy 1 diskon 30% dan Buy 2 diskon 50%. Ini jadi kesempatan terbaik untuk mendapatkan produk incaran dengan harga yang lebih ramah di kantong selama periode Ramadan.

Eiger mengajak warga menyiapkan perjalanan dengan lebih optimal. Mulai dari memilih backpack untuk perjalanan jarak jauh, jaket ringan yang nyaman digunakan saat bepergian, hingga berbagai aksesoris pendukung aktivitas harian selama Ramadan dan Lebaran.

“Ramadan merupakan momen penting bagi masyarakat Indonesia, baik untuk aktivitas ibadah, perjalanan, maupun berkumpul bersama keluarga. Melalui EIGER Bazaar Ramadan, kami ingin menghadirkan solusi perlengkapan yang relevan dengan kebutuhan tersebut, sekaligus memberikan nilai lebih bagi customer untuk mendapatkan produk berkualitas dengan penawaran terbaik,” ujar Riadi Ariaji Suwarno, Managing Director PT Eigerindo MPI.



Persiapan mudik lebih hemat

Di sisi lain, mudik sering kali butuh persiapan ekstra—tas yang nyaman, jaket ringan, sandal yang fleksibel, hingga aksesori penunjang perjalanan. Di Bazar Ramadan EIGER, warga bisa menemukan berbagai perlengkapan yang mendukung perjalanan lebih nyaman.

Beberapa item yang biasanya jadi incaran saat Ramadan ialah backpack untuk perjalanan jarak jauh, sling bag untuk aktivitas harian, jaket ringan dan breathable, sandal outdoor yang nyaman.

Dengan diskon hingga 50%, belanja kebutuhan Ramadan dan mudik jadi terasa lebih ringan.

EIGER Bazaar Ramadan tahun ini berlangsung di berbagai kota di Indonesia, menghadirkan beragam produk pilihan mulai dari apparel, tas, hingga perlengkapan outdoor yang dirancang untuk mendukung mobilitas dan aktivitas masyarakat selama Ramadan dan periode mudik Lebaran.



Lokasi EIGER Bazaar Ramadan 2026



Bandung-GOR Saparua, 1-9 Maret.

Tasikmalaya-GOR Susi Susanti, 4 - 16 Maret

Mojokerto-Sunrise Mall, selama Ramadan

Malang-Malang Creative Center, 1 - 16 Maret 2026

Bogor-Eiger Adventure Flagship Siliwangi, selama Ramadan

Yogyakarta-Yap Sqaure, selama Ramadan

Makassar-Phinisi Point Mall, selama Ramadan

Bazar Ramadan EIGER berlangsung selama bulan Ramadan dengan periode terbatas di masing-masing kota. Sekarang waktunya berburu berbagai produk persiapan Ramadan dan mudik. Datang langsung ke lokasi terdekat dan nikmati promo spesialnya sebelum kehabisan.