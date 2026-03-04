Eiger Hadirkan Bazar Ramadan di Berbagai Kota, Diskon hingga 50%, Dukung Mudik

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
RAMADAN selalu jadi momen spesial untuk mempersiapkan banyak hal. Mulai dari aktivitas sehari-hari, ibadah, hingga rencana mudik dan liburan setelah Lebaran.
Tahun ini, EIGER Bazar Ramadan kembali hadir dengan penawaran menarik untuk warga yang ingin belanja perlengkapan outdoor dan lifestyle dengan harga lebih hemat.
Lewat Bazar Ramadan EIGER, warga bisa menikmati diskon hingga 50% untuk produk pilihan, serta promo spesial Buy 1 diskon 30% dan Buy 2 diskon 50%. Ini jadi kesempatan terbaik untuk mendapatkan produk incaran dengan harga yang lebih ramah di kantong selama periode Ramadan.
Eiger mengajak warga menyiapkan perjalanan dengan lebih optimal. Mulai dari memilih backpack untuk perjalanan jarak jauh, jaket ringan yang nyaman digunakan saat bepergian, hingga berbagai aksesoris pendukung aktivitas harian selama Ramadan dan Lebaran.
“Ramadan merupakan momen penting bagi masyarakat Indonesia, baik untuk aktivitas ibadah, perjalanan, maupun berkumpul bersama keluarga. Melalui EIGER Bazaar Ramadan, kami ingin menghadirkan solusi perlengkapan yang relevan dengan kebutuhan tersebut, sekaligus memberikan nilai lebih bagi customer untuk mendapatkan produk berkualitas dengan penawaran terbaik,” ujar Riadi Ariaji Suwarno, Managing Director PT Eigerindo MPI.
Persiapan mudik lebih hemat
Di sisi lain, mudik sering kali butuh persiapan ekstra—tas yang nyaman, jaket ringan, sandal yang fleksibel, hingga aksesori penunjang perjalanan. Di Bazar Ramadan EIGER, warga bisa menemukan berbagai perlengkapan yang mendukung perjalanan lebih nyaman.
Beberapa item yang biasanya jadi incaran saat Ramadan ialah backpack untuk perjalanan jarak jauh, sling bag untuk aktivitas harian, jaket ringan dan breathable, sandal outdoor yang nyaman.
Dengan diskon hingga 50%, belanja kebutuhan Ramadan dan mudik jadi terasa lebih ringan.
EIGER Bazaar Ramadan tahun ini berlangsung di berbagai kota di Indonesia, menghadirkan beragam produk pilihan mulai dari apparel, tas, hingga perlengkapan outdoor yang dirancang untuk mendukung mobilitas dan aktivitas masyarakat selama Ramadan dan periode mudik Lebaran.
Lokasi EIGER Bazaar Ramadan 2026
Bandung-GOR Saparua, 1-9 Maret.
Tasikmalaya-GOR Susi Susanti, 4 - 16 Maret
Mojokerto-Sunrise Mall, selama Ramadan
Malang-Malang Creative Center, 1 - 16 Maret 2026
Bogor-Eiger Adventure Flagship Siliwangi, selama Ramadan
Yogyakarta-Yap Sqaure, selama Ramadan
Makassar-Phinisi Point Mall, selama Ramadan
Bazar Ramadan EIGER berlangsung selama bulan Ramadan dengan periode terbatas di masing-masing kota. Sekarang waktunya berburu berbagai produk persiapan Ramadan dan mudik. Datang langsung ke lokasi terdekat dan nikmati promo spesialnya sebelum kehabisan.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved