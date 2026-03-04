Kota Sukabumi Dilanda Badai, 21 Lokasi Terdampak

Personel BPBD Kota Sukabumi mengevakuasi pohon tumbang akibat dampak cuaca ekstrem, Rabu (4/3)(MI/BENNY BASTIANDY)

KOTA Sukabumi, Jawa Barat, diterjang cuaca ekstrem berupa hujan dan badai, Rabu (4/3) siang. Akibatnya, sejumlah bencana dilaporkan terjadi di berbagai lokasi.

Berdasarkan informasi, awalnya kondisi cuaca cukup cerah. Namun, memasuki pukul 12.00 WIB, cuaca berubah secara tiba-tiba.

Terjadi hujan deras disertai angin kencang. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaporkan ada 21 titik lokasi terdampak bencana.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi, Yoseph Sabarudin, mengatakan bencana hidrometeorologi akibat dampak hujan deras disertai angin kencang tersebar di sejumlah kecamatan. Petugas BPBD langsung siaga menghadapi kondisi cuaca ekstrem.

"Kami langsung siap siaga karena beberapa jam setelah hujan deras, banyak laporan masuk," ungkapnya.

Dampak hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang di 7 titik dan atap rumah rusak di 14 titik. Data masih bersifat sementara karena petugas masih mendata di lapangan.

"Kami kerahkan personel berikut sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Terutama peralatan dan perlengkapan untuk penanganan pohon tumbang," pungkasnya.