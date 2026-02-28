Program Bestari Wali Kota Sukabumi Mulai Tuai Hasil, Tembus Pasar Kerja Saudi

(Dok Nasdem)

DUA pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kota Sukabumi, Jawa Barat, Rizki Perdana dan Muhammad Reza Al-Farez, sampai di Arab Saudi dan resmi bekerja sebagai barista profesional. Kedua anak muda itu merupakan usungan program Bestari (Be Stars International) yang dicanangkan Pemerintah Kota Sukabumi.

Kepastian tersebut setelah kedua anak muda yang ingin mengejar mimpi itu mengirimkan video testimoni. Mereka berdua menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Sukabumi, khususnya atas program pelatihan yang meningkatkan kompetensi mereka.

Selain itu, Rizki dan Reza mengucapkan terima kasih kepada PT Timur Raya Jaya Lestari (TJL) dan Akademi Tamansiswa yang membimbing mereka dalam penguasaan keahlian barista serta bahasa Inggris hingga sukses diberangkatkan. "Keberhasilan ini adalah langkah awal dari visi besar Kota Sukabumi untuk mencetak SDM unggul yang berdaya saing global," ungkap Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dalam keterangannya, Sabtu (28/2/2026).

Baca juga : Ayep Zaki, Kader NasDem Penggerak Wakaf Kota Sukabumi

Ketua DPD NasDem Kabupaten Sukabumi itu juga mengaku bangga dengan keberhasilan dua anak muda asal Kota Sukabumi itu. Menurutnya, program Bestari sudah bisa membuktikan bahwa pemuda Kota Sukabumi memiliki kualitas bintang di level international.

"Ini bukan sekadar pengiriman tenaga kerja, tetapi pengiriman tenaga kerja terampil yang melalui proses upskilling yang matang," jelas Ayep Zaki.

Senada dengan Wali Kota, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Sukabumi, Punjul Saepul Hayat, menekankan pentingnya kolaborasi dengan sektor swasta dalam menyukseskan program ini.

"Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antara Disnaker dengan PT Timur Raya Jaya Lestari yang dipimpin Ahmad Faisol sebagai Direktur Utama. Kami memastikan bahwa setiap PMI dari Kota Sukabumi berangkat dengan perlindungan yang jelas dan melalui prosedur yang resmi serta profesional," tegas Punjul Saepul Hayat.

Program Bestari diharapkan akan terus berlanjut untuk menjaring lebih banyak talenta lokal agar dapat mengisi peluang kerja strategis di berbagai negara, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Sukabumi. (RO/*/I-2)