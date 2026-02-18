Harga Pangan di Kota Sukabumi Naik pada H-1 Puasa

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
HARGA beberapa komoditas pangan kebutuhan masyarakat di Kota Sukabumi, Jawa Barat, terpantau naik pada sehari sebelum 1 Ramadan 1447 Hijriah, atau awal puasa 2026, Rabu (18/2). Namun, naiknya harga pangan tersebut dinilai relatif masih pada tahap kewajaran.
Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi, M Rifki, menuturkan perkembangan harga pada H-1 Ramadan cenderung masih berfluktuatif. Ada beberapa di antara komoditas tersebut yang harganya naik.
"Hasil pantauan di Pasar Pelita dan Pasar Tipar Gede, perubahan harga terjadi pada komoditas cabai merah besar lokal. Awalnya Rp60 ribu, sekarang pada H-1 Ramadan naik jadi Rp65 ribu per kg. Komoditas lain yang harganya ikut naik yakni bawang merah jawa. Semula Rp42 ribu, kini naik jadi Rp45 ribu per kg. Naiknya masih cukup wajar," kata Rifki, Rabu (18/2).
Pada komoditas pangan lain, sebut Rifki, tak terjadi perubahan signifikan. Harganya relatif masih cukup stabil.
Data Diskumindag, beras Ciherang Cianjur I masih di kisaran Rp14.800 per kg, beras Ciherang Cianjur ll Rp14 ribu per kg, beras Ciherang Sukabumi Rp14.800 per kg, beras premium kelas I Rp14.400/kg, dan beras premium II Rp14 ribu per kg. Sementara beras medium I Rp13.100 per kg dan medium lokal terendah Rp12.400 per kg.
Sementara itu, harga daging sapi di kisaran Rp150 ribu per kg. Harganya cenderung naik yang awalnya kisaran Rp130 ribu-Rp140 ribu per kg. Penaikannya terjadi secara bertahap sejak beberapa pekan terakhir. Demikian juga harga daging ayam broiler naik menjadi Rp45 ribu per kg.
Sebelumnya, harga komoditas ini cukup lama bertahan di kisaran Rp37 ribu-Rp38 ribu per kg.
Rifki menyebut, naiknya harga beberapa komoditas dipicu meningkatnya permintaan. Biasanya, hari pertama Puasa, harga akan kembali normal.
"Kita juga harus mengantisipasi lonjakan harga menjelang Idulfitri nanti," pungkasnya. (H-3)
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
