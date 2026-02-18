Harga Pangan di Kota Sukabumi Naik pada H-1 Puasa

Pedagang di Pasar Pelita, Kota Sukabumi.(Dok. MI)

HARGA beberapa komoditas pangan kebutuhan masyarakat di Kota Sukabumi, Jawa Barat, terpantau naik pada sehari sebelum 1 Ramadan 1447 Hijriah, atau awal puasa 2026, Rabu (18/2). Namun, naiknya harga pangan tersebut dinilai relatif masih pada tahap kewajaran.

Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi, M Rifki, menuturkan perkembangan harga pada H-1 Ramadan cenderung masih berfluktuatif. Ada beberapa di antara komoditas tersebut yang harganya naik.

"Hasil pantauan di Pasar Pelita dan Pasar Tipar Gede, perubahan harga terjadi pada komoditas cabai merah besar lokal. Awalnya Rp60 ribu, sekarang pada H-1 Ramadan naik jadi Rp65 ribu per kg. Komoditas lain yang harganya ikut naik yakni bawang merah jawa. Semula Rp42 ribu, kini naik jadi Rp45 ribu per kg. Naiknya masih cukup wajar," kata Rifki, Rabu (18/2).

Pada komoditas pangan lain, sebut Rifki, tak terjadi perubahan signifikan. Harganya relatif masih cukup stabil.

Data Diskumindag, beras Ciherang Cianjur I masih di kisaran Rp14.800 per kg, beras Ciherang Cianjur ll Rp14 ribu per kg, beras Ciherang Sukabumi Rp14.800 per kg, beras premium kelas I Rp14.400/kg, dan beras premium II Rp14 ribu per kg. Sementara beras medium I Rp13.100 per kg dan medium lokal terendah Rp12.400 per kg.

Harga daging naik

Sementara itu, harga daging sapi di kisaran Rp150 ribu per kg. Harganya cenderung naik yang awalnya kisaran Rp130 ribu-Rp140 ribu per kg. Penaikannya terjadi secara bertahap sejak beberapa pekan terakhir. Demikian juga harga daging ayam broiler naik menjadi Rp45 ribu per kg.

Sebelumnya, harga komoditas ini cukup lama bertahan di kisaran Rp37 ribu-Rp38 ribu per kg.

Rifki menyebut, naiknya harga beberapa komoditas dipicu meningkatnya permintaan. Biasanya, hari pertama Puasa, harga akan kembali normal.

"Kita juga harus mengantisipasi lonjakan harga menjelang Idulfitri nanti," pungkasnya. (H-3)