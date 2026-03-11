Dukung Arus Mudik dan Lebaran, PLN Jawa Barat Kerahkan 4.993 Personel Jaga Keandalan Pasokan Listrik

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
JELANG arus mudik dan Lebaran, PT PLN Jawa Barat menyiagakan 4.993 personel guna menjaga keandalan pasokan listrik. Selain itu, kesiapan peralatan pendukung juga dikerahkan. Selama periode tersebut, PLN UID Jawa Barat memastikan sistem kelistrikan dalam kondisi aman.
Daya mampu pasok dipatok sebesar 16.106 megawatt (MW). Beban puncak tertinggi diproyeksikan terjadi pada 30 Maret 2026 sebesar 8.085 MW, sehingga masih tersedia cadangan daya sekitar 8.021 MW.
Sementara itu, pada Hari Raya Idulfitri, 21 Maret 2026, beban puncak diproyeksikan mencapai 5.139 MW dengan cadangan daya sebesar 10.967 MW. Dengan kondisi tersebut, PLN memastikan pasokan listrik di wilayah Jawa Barat berada dalam kondisi cukup dan andal.
General Manager PLN Jawa Barat, Sugeng Widodo, menyampaikan bahwa PLN telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan selama masyarakat menjalankan ibadah Ramadan hingga merayakan Idulfitri.
“PLN UID Jawa Barat menggelar Siaga Idulfitri dengan mengerahkan seluruh sumber daya terbaik. Kami berkomitmen memastikan pasokan listrik tetap andal dan berkualitas agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan Idulfitri dengan nyaman,” ungkapnya.
Untuk mendukung kesiapsiagaan tersebut, PLN UID Jawa Barat menyiagakan 4.993 personel yang akan bertugas selama 24 jam. Personel tersebut didukung 437 unit mobil operasional serta 247 unit sepeda motor guna mempercepat respons penanganan apabila terjadi gangguan kelistrikan.
Selain itu, PLN juga menyiagakan berbagai peralatan pendukung, di antaranya 112 unit genset, 124 unit Unit Gardu Bergerak (UGB), 10 unit Unit Kabel Bergerak (UKB), 32 unit UPS, serta 23 unit crane untuk mendukung keandalan sistem kelistrikan.
Sebagai pusat koordinasi selama periode siaga, PLN Jawa Barat juga mendirikan 289 posko siaga yang tersebar di seluruh wilayah kerja. Pengamanan pasokan listrik turut difokuskan pada 545 lokasi prioritas, yang meliputi 132 lokasi tempat ibadah, 205 instansi dan objek vital, 67 titik transportasi, 114 lokasi wisata, serta 27 rest area yang diperkirakan mengalami peningkatan aktivitas selama arus mudik dan libur Lebaran.
Sugeng menambahkan bahwa seluruh personel PLN bersiaga penuh selama 24 jam guna memastikan sistem kelistrikan tetap andal sehingga masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan tenang.
“Momentum Lebaran adalah saat yang sangat penting bagi masyarakat. Karena itu seluruh petugas PLN bersiaga penuh untuk menjaga listrik tetap andal selama periode Siaga Idulfitri,” tandasnya. (SG/E-4)
Polda Jabar siagakan 26.692 personel gabungan untuk Operasi Ketupat Lodaya 2026. Simak rincian pengamanan arus mudik dan balik Lebaran di Jawa Barat di sini.
Rumah Sakit (RS) Jasa Kartini Tasikmalaya merayakan hari jadinya yang ke-29 dengan mempertegas posisinya sebagai pionir layanan kesehatan swasta di Priangan Timur.
WARGA Jawa Barat (Jabar) yang belum punya tiket mudik gratis 2026 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar masih berkesempatan mendapatkannya.
“Pembatasan ini akan mulai diberlakukan pada Jumat, 13 Maret 2026 pukul 00.00 WIB, hingga Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 WIB
para mitra penyedia MBG harus memperhatikan kondisi kesehatan para pekerja di dapur SPPG
Penguatan sektor karet nasional harus dimulai dengan memberdayakan para petaninya sebagai pelaku utama.
Kelima warga itu sebelumnya berangkat ke Papua pada 14 Februari 2026 untuk bekerja dalam proyek pembangunan yang dijanjikan oleh seorang mandor.
Para pemudik diimbau lebih berhati-hati, terutama yang menuju ke wilayah selatan Cianjur.
Astra Infra sebagai penyedia layanan infrastruktur publik khususnya jalan tol, siap melayani pemudik yang akan berlebaran di kampung halaman mereka.
KABAR gembira bagi masyarakat yang merencanakan pulang kampung pada periode Lebaran 2026.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut melaporkan temuan 34 kasus positif penyakit campak pada anak berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di Labkesda Provinsi Jawa Barat.
KEMAMPUAN Pemerintah Iran dalam menggelola anggaran keuangan negara di tengah konflik dengan Israel dan Amerika, mendapat pujian dari Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau KDM.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
