Dukung Arus Mudik dan Lebaran, PLN Jawa Barat Kerahkan 4.993 Personel Jaga Keandalan Pasokan Listrik

JELANG arus mudik dan Lebaran, PT PLN Jawa Barat menyiagakan 4.993 personel guna menjaga keandalan pasokan listrik. Selain itu, kesiapan peralatan pendukung juga dikerahkan. Selama periode tersebut, PLN UID Jawa Barat memastikan sistem kelistrikan dalam kondisi aman.

Daya mampu pasok dipatok sebesar 16.106 megawatt (MW). Beban puncak tertinggi diproyeksikan terjadi pada 30 Maret 2026 sebesar 8.085 MW, sehingga masih tersedia cadangan daya sekitar 8.021 MW.

Beban Puncak

Sementara itu, pada Hari Raya Idulfitri, 21 Maret 2026, beban puncak diproyeksikan mencapai 5.139 MW dengan cadangan daya sebesar 10.967 MW. Dengan kondisi tersebut, PLN memastikan pasokan listrik di wilayah Jawa Barat berada dalam kondisi cukup dan andal.

General Manager PLN Jawa Barat, Sugeng Widodo, menyampaikan bahwa PLN telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan selama masyarakat menjalankan ibadah Ramadan hingga merayakan Idulfitri.

“PLN UID Jawa Barat menggelar Siaga Idulfitri dengan mengerahkan seluruh sumber daya terbaik. Kami berkomitmen memastikan pasokan listrik tetap andal dan berkualitas agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan Idulfitri dengan nyaman,” ungkapnya.

Siaga 24 Jam

Untuk mendukung kesiapsiagaan tersebut, PLN UID Jawa Barat menyiagakan 4.993 personel yang akan bertugas selama 24 jam. Personel tersebut didukung 437 unit mobil operasional serta 247 unit sepeda motor guna mempercepat respons penanganan apabila terjadi gangguan kelistrikan.

Selain itu, PLN juga menyiagakan berbagai peralatan pendukung, di antaranya 112 unit genset, 124 unit Unit Gardu Bergerak (UGB), 10 unit Unit Kabel Bergerak (UKB), 32 unit UPS, serta 23 unit crane untuk mendukung keandalan sistem kelistrikan.

Sebagai pusat koordinasi selama periode siaga, PLN Jawa Barat juga mendirikan 289 posko siaga yang tersebar di seluruh wilayah kerja. Pengamanan pasokan listrik turut difokuskan pada 545 lokasi prioritas, yang meliputi 132 lokasi tempat ibadah, 205 instansi dan objek vital, 67 titik transportasi, 114 lokasi wisata, serta 27 rest area yang diperkirakan mengalami peningkatan aktivitas selama arus mudik dan libur Lebaran.

Sugeng menambahkan bahwa seluruh personel PLN bersiaga penuh selama 24 jam guna memastikan sistem kelistrikan tetap andal sehingga masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan tenang.

“Momentum Lebaran adalah saat yang sangat penting bagi masyarakat. Karena itu seluruh petugas PLN bersiaga penuh untuk menjaga listrik tetap andal selama periode Siaga Idulfitri,” tandasnya. (SG/E-4)