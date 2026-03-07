Jelang Arus Mudik, Menhub Minta Jajajaran Konsisten Lakukan Ramp Check

MENTERI Perhubungan Dudy Purwagandhi.(Dok. Antara)

MENTERI Perhubungan Dudy Purwagandhi menginstruksikan jajarannya untuk konsisten melakukan pemeriksaaan laik jalan atau ramp check di seluruh moda transportasi pada masa angkutan Lebaran 2026. Menurutnya, langkah ini penting untuk meningkatkan keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan selama periode tersebut.

“Keselamatan masyarakat selama masa Angkutan Lebaran harus jadi prioritas utama. Terkait hal ini, saya telah menginstruksikan seluruh jajaran Kemenhub untuk melakukan ramp check secara konsisten dan sesuai prosedur, sehingga semua sarana transportasi yang beroperasi benar-benar dalam kondisi laik jalan,” ujar menhub dalam keterangannya, Sabtu (7/3).

Dudy menjelaskan, di sektor transportasi darat ramp check telah dilakukan terhadap 27.664 unit bus sejak 23 Februari 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.516 unit diizinkan beroperasi, sedangkan sisanya diberikan peringatan perbaikan, dilarang beroperasi, hingga dikenakan sanksi tilang.

Di sektor transportasi laut, uji kelaiklautan telah dilakukan terhadap 832 unit kapal dari total armada sebanyak 840 unit kapal. Sementara di sektor transportasi penyeberangan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 220 unit kapal dari total armada sebanyak 254 unit kapal.

Kemudian di sektor transportasi udara, ramp check telah dilakukan terhadap 372 unit pesawat dari total armada sebanyak 564 unit pesawat. Adapun pada sektor perkeretaapian, ramp check telah dilaksanakan terhadap 3.672 unit sarana dari total keseluruhan sarana sebanyak 3.687 unit.

Menhub meminta seluruh operator transportasi untuk melakukan perawatan armada dengan baik, sehingga benar-benar memenuhi standar keselamatan sebelum beroperasi. Ia pun ingin seluruh pengguna transportasi umum mendapatkan pelayanan yang terbaik selama masa Angkutan Lebaran 2026.

“Semua transportasi publik harus menjamin keselamatan penumpang dan wajib memberikan pelayanan yang optimal. Ini penting agar para penumpang merasa aman dan nyaman selama di perjalanan,” ungkap menhub.

Menhub juga menyampaikan update terkait Program Mudik Gratis yang diselenggaran oleh Kemenhub. Hingga 5 Maret 2026, jumlah pendaftar mudik gratis menggunakan bus telah mencapai angka 15.550 orang, dari total kuota sebanyak 15.834 penumpang.

Berikutnya, jumlah pendaftar mudik gratis sepeda motor yang diangkut menggunakan truk telah mencapai angka 172 unit, dari total kuota sebanyak 240 Sepeda Motor.

Sementara jumlah pendaftar layanan Angkutan Motor Gratis dengan Kereta Api (MOTIS) telah mencapai angka 9.529 unit dari total kuota sebanyak 11.900 sepeda motor. Sedangkan jumlah penumpang yang telah mendaftar sebanyak 18.382 orang dari total kuota sebanyak 28.196 penumpang.

Kemudian untuk mudik gratis dengan kapal laut, Kemenhub menyediakan kuota sebanyak 69.232 penumpang untuk semua jalur lintasan di seluruh wilayah Indonesia. Adapun Jumat (6/3) merupakan hari pertama pendaftaran. Jumlah peserta yang mendaftar mencapai 5.933 orang.

Menhub juga menyampaikan perkembangan penjualan tiket pesawat pasca diberlakukannya stimulus oleh pemerintah. Untuk penerbangan domestik pada periode 13-29 Maret 2026, jumlah tiket yang telah terjual mencapai angka 1.767.574 seat. Tiga rute dengan jumlah penjualan tertinggi, yakni Jakarta-Denpasar, Jakarta-Medan, dan Jakarta-Padang.

“Saya mengimbau masyarakat agar memanfaatkan program Mudik Gratis dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi selama masa libur Lebaran. Begitu pun dengan diskon tiket pesawat, semoga stimulus ini dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan harga tiket yang lebih terjangkau,” terang menhub.

Sebagai informasi, jumlah pergerakan masyarakat secara nasional pada masa Angkutan Lebaran 2026 diprediksi mencapai angka 143,91 juta orang. Provinsi tujuan terbesar adalah Jawa Tengah dengan prediksi jumlah orang bergerak sebanyak 38,71 juta orang. (H-3)