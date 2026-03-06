Mudik Lebaran 2026, Jumlah Angkutan Laut di Pelabuhan Sampit Bertambah 

Pemudik di pelabuhan Sampit.(Dok. Antara)

AKTIVITAS angkutan laut menjelang arus mudik Lebaran di Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (kotim) Kalimantan Tengah , diperkirakan lebih ramai tahun ini.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit mencatat adanya penambahan armada kapal yang melayani rute penumpang dari dan menuju kota tersebut di momen mudik Lebaran 2026.

Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan KSOP Kelas III Sampit, Gusti Muchlis, menyampaikan bahwa saat ini terdapat dua operator pelayaran yang melayani rute dari Pelabuhan Sampit, yakni PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dan PT Dharma Lautan Utama.

Baca juga : Pelni Prediksi Puncak Arus Mudik pada 18 Maret, 751 Ribu Tiket Disiapkan

“Untuk pelayanan kapal penumpang di Pelabuhan Sampit ada dua operator, yaitu PT PELNI dan Dharma Lautan Utama. Dari PELNI rencananya ada tiga kapal yang melayani, yakni KM Lawit, KM Leuser, dan KM Kelimutu,” ujarnya, Jumat (6/3).

Sementara itu, operator Dharma Lautan Utama menyiapkan dua armada kapal untuk melayani arus penumpang pada periode mudik Lebaran 2026.

“Dari Dharma Lautan Utama ada dua kapal, yaitu Kirana III dan Rucitra VI yang juga melayani rute dari Sampit,” katanya.

Baca juga : Mudik Gratis BNI 2026: Syarat, Cara Daftar, dan Rute Bus Terbaru

Berdasarkan data sementara, jumlah kunjungan kapal penumpang yang masuk ke Pelabuhan Sampit tercatat sekitar 11 kali. Namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah apabila kapal tambahan dari PELNI mulai beroperasi.

“Untuk yang tercatat sementara ada sekitar 11 kol atau kunjungan kapal. Nanti kemungkinan ada penambahan sekitar dua kol dari KM Kelimutu sehingga totalnya bisa mencapai sekitar 13 kol,” jelasnya.

Ia menambahkan, kapal KM Kelimutu dijadwalkan menjalani uji kelayakan pelayaran terlebih dahulu sebelum mulai melayani rute ke Sampit.

“Kelimutu rencananya tanggal 9 Maret melakukan sea trial atau uji coba kelayakan, itu ke Sampit,” pungkasnya. (H-3)