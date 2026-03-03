Mudik Gratis BNI 2026: Syarat, Cara Daftar, dan Rute Bus Terbaru

Poster mudik gratis BUMN 2026.(Dok. Antara)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) resmi berpartisipasi dalam program "Mudik Asyik Bersama BUMN 2026". Untuk tahun ini, BNI membuka pendaftaran Mudik Gratis BNI 2026 bagi nasabah setia, debitur, hingga Agen46 yang ingin pulang kampung secara gratis menggunakan armada bus.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menyatakan bahwa program ini merupakan bentuk kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung mobilitas masyarakat selama periode Lebaran 2026 sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas.

Jadwal Pendaftaran dan Keberangkatan

Bagi Anda yang berminat, perhatikan jadwal penting berikut agar tidak kehabisan kuota:

Periode Pendaftaran: 27 Februari – 9 Maret 2026 (atau hingga kuota 7.500 terpenuhi).

Tanggal Keberangkatan: Selasa, 17 Maret 2026.

Waktu Keberangkatan: Pukul 06.00 WIB.

Titik Kumpul: Gelora Bung Karno (GBK) dan Kantor Wilayah BNI Jakarta.

Syarat Menjadi Peserta Mudik Gratis BNI 2026

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pendaftaran tahun ini mewajibkan penggunaan platform digital terbaru BNI. Berikut rincian syaratnya:

Merupakan nasabah aktif BNI, debitur BNI, atau Agen46. Wajib menunjukkan aplikasi wondr by BNI yang sudah teraktivasi di ponsel saat pendaftaran. Membawa KTP asli dan fotokopi KTP serta Kartu Keluarga (KK). Wajib mengikuti (follow/subscribe) akun media sosial resmi BNI (Instagram, Facebook, X, YouTube, atau TikTok). Satu nasabah maksimal dapat mendaftarkan 4 (empat) orang peserta (tidak harus dalam satu KK). Belum terdaftar di program mudik gratis BUMN lain (sistem akan melakukan verifikasi NIK).

Rute Kota Tujuan

BNI menyediakan empat rute utama bus yang melewati jalur Tol Trans Jawa menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur:

Rute Utama Jalur yang Dilewati Purwokerto Tol Cikampek – Pejagan – Bumiayu – Ajibarang – Purwokerto. Semarang Tol Cikampek – Tol Trans Jawa – Exit Tol Krapyak – Semarang. Yogyakarta (via Solo) Tol Cikampek – Tol Trans Jawa – Exit Tol Colomadu – Klaten – Yogyakarta. Malang (via Surabaya) Tol Cikampek – Tol Trans Jawa – Surabaya – Sidoarjo – Malang.

Cara Daftar Mudik Gratis BNI 2026

Datangi Kantor Cabang BNI terdekat di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Temui petugas di bagian pendaftaran mudik gratis. Tunjukkan bukti nasabah aktif dan aplikasi wondr by BNI Anda. Serahkan dokumen KTP dan KK untuk verifikasi data. Pilih rute tujuan selama kuota masih tersedia. Setelah terverifikasi, Anda akan mendapatkan bukti pendaftaran atau tiket elektronik sebagai syarat keberangkatan.

