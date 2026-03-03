Mudik Gratis BNI 2026: Syarat, Cara Daftar, dan Rute Bus Terbaru

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) resmi berpartisipasi dalam program "Mudik Asyik Bersama BUMN 2026". Untuk tahun ini, BNI membuka pendaftaran Mudik Gratis BNI 2026 bagi nasabah setia, debitur, hingga Agen46 yang ingin pulang kampung secara gratis menggunakan armada bus.
Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menyatakan bahwa program ini merupakan bentuk kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung mobilitas masyarakat selama periode Lebaran 2026 sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas.
Bagi Anda yang berminat, perhatikan jadwal penting berikut agar tidak kehabisan kuota:
Berbeda dengan tahun sebelumnya, pendaftaran tahun ini mewajibkan penggunaan platform digital terbaru BNI. Berikut rincian syaratnya:
BNI menyediakan empat rute utama bus yang melewati jalur Tol Trans Jawa menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur:
|Rute Utama
|Jalur yang Dilewati
|Purwokerto
|Tol Cikampek – Pejagan – Bumiayu – Ajibarang – Purwokerto.
|Semarang
|Tol Cikampek – Tol Trans Jawa – Exit Tol Krapyak – Semarang.
|Yogyakarta (via Solo)
|Tol Cikampek – Tol Trans Jawa – Exit Tol Colomadu – Klaten – Yogyakarta.
|Malang (via Surabaya)
|Tol Cikampek – Tol Trans Jawa – Surabaya – Sidoarjo – Malang.
