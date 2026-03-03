Panduan Lengkap Syarat & Cara Klaim BHR Ojol 2026 agar Cepat Cair

Para pengemudi ojol di jalan raya.(Dok. Antara)

MENJELANG Lebaran 2026, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/4/HK.04.00/III/2026 yang mengatur pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek online (ojol) dan kurir berbasis aplikasi. Kebijakan ini membawa angin segar dengan kenaikan standar minimal BHR ojol 2026 menjadi 25% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama satu tahun terakhir.

Jadwal Pencairan BHR Ojol 2026

Berdasarkan arahan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menaker Yassierli, proses penyaluran dana BHR dilakukan dengan linimasa sebagai berikut:

H-14 Lebaran: Mulai proses verifikasi data mitra dan penyaluran tahap awal.

H-7 Lebaran: Batas akhir (deadline) pembayaran BHR oleh pihak aplikator kepada mitra.

Syarat Penerima BHR Ojol 2026

Tidak semua mitra otomatis mendapatkan bonus ini. Berdasarkan SE Menaker, kriteria utama yang harus dipenuhi adalah:

Status Kemitraan: Terdaftar resmi sebagai mitra pada aplikasi (Grab, Gojek, Maxim, InDrive, dll) minimal selama 12 bulan terakhir. Keaktifan: Masuk dalam kategori mitra produktif (memiliki riwayat order rutin dalam satu tahun terakhir). Performa: Memenuhi standar kualitas layanan yang ditetapkan masing-masing aplikator (Rating tinggi dan minim catatan pelanggaran berat).

Cara Klaim dan Skema Pembayaran

Berbeda dengan THR karyawan formal yang melalui payroll, BHR Ojol dikelola langsung melalui sistem aplikasi masing-masing:

Platform Mekanisme Klaim Estimasi Besaran Grab & Gojek Otomatis masuk ke saldo dompet driver (Wallet) sesuai perhitungan sistem. Rata-rata Rp400.000 Maxim Berdasarkan volume order selama Ramadan, masuk sebagai saldo aplikasi. Rp150.000 - Rp200.000

Tips Agar BHR 2026 Cepat Cair

Pastikan data rekening bank yang terhubung dengan aplikasi sudah valid dan tidak dalam masa blokir. Selalu pantau notifikasi di menu "In-App Message" atau fitur "Target Saya" untuk melihat progres bonus Anda.

Simulasi Perhitungan BHR 25%

Jika rata-rata pendapatan bersih bulanan Anda selama 12 bulan terakhir adalah Rp2.000.000, maka perhitungan BHR minimal yang Anda terima adalah: Rp2.000.000 x 25% = Rp500.000

Lalu Bagaimana jika BHR tidak cair hingga H-7?

Anda dapat melapor melalui Posko THR/BHR yang disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat atau melalui fitur bantuan (Help Center) di masing-masing aplikasi dengan melampirkan bukti performa setahun terakhir.

Apakah BHR dikenakan potongan pajak?

Sesuai kebijakan tahun 2026, pemerintah mengupayakan BHR Ojol masuk dalam kategori bantuan sosial/insentif yang minim potongan agar nilai yang diterima mitra maksimal. (H-3).