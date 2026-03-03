Panduan Lengkap Syarat & Cara Klaim BHR Ojol 2026 agar Cepat Cair

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
MENJELANG Lebaran 2026, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/4/HK.04.00/III/2026 yang mengatur pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek online (ojol) dan kurir berbasis aplikasi. Kebijakan ini membawa angin segar dengan kenaikan standar minimal BHR ojol 2026 menjadi 25% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama satu tahun terakhir.
Berdasarkan arahan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menaker Yassierli, proses penyaluran dana BHR dilakukan dengan linimasa sebagai berikut:
Tidak semua mitra otomatis mendapatkan bonus ini. Berdasarkan SE Menaker, kriteria utama yang harus dipenuhi adalah:
Berbeda dengan THR karyawan formal yang melalui payroll, BHR Ojol dikelola langsung melalui sistem aplikasi masing-masing:
|Platform
|Mekanisme Klaim
|Estimasi Besaran
|Grab & Gojek
|Otomatis masuk ke saldo dompet driver (Wallet) sesuai perhitungan sistem.
|Rata-rata Rp400.000
|Maxim
|Berdasarkan volume order selama Ramadan, masuk sebagai saldo aplikasi.
|Rp150.000 - Rp200.000
Pastikan data rekening bank yang terhubung dengan aplikasi sudah valid dan tidak dalam masa blokir. Selalu pantau notifikasi di menu "In-App Message" atau fitur "Target Saya" untuk melihat progres bonus Anda.
Jika rata-rata pendapatan bersih bulanan Anda selama 12 bulan terakhir adalah Rp2.000.000, maka perhitungan BHR minimal yang Anda terima adalah: Rp2.000.000 x 25% = Rp500.000
Anda dapat melapor melalui Posko THR/BHR yang disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat atau melalui fitur bantuan (Help Center) di masing-masing aplikasi dengan melampirkan bukti performa setahun terakhir.
Sesuai kebijakan tahun 2026, pemerintah mengupayakan BHR Ojol masuk dalam kategori bantuan sosial/insentif yang minim potongan agar nilai yang diterima mitra maksimal. (H-3).
