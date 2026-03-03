Nilai BHR Ojol 2026: Syarat, Cara Mendapatkan, dan Jadwal Cair Terbaru

Para pengemudi ojek online (ojol) menunggu penumpang di kawasan Stasiun Palmerah, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).(MI/Usman Iskandar)

MEMASUKI masa Lebaran 2026, pemerintah kembali menggulirkan kebijakan Bantuan Hari Raya (BHR) bagi para pengemudi ojek online (ojol) dan kurir berbasis aplikasi. Kebijakan ini merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja di sektor ekonomi digital agar tetap mendapatkan dukungan finansial menyambut hari raya keagamaan.

Besaran Nilai BHR Ojol 2026

Berdasarkan koordinasi antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan pihak aplikator, nilai BHR tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan. Pemerintah mencatat total dana yang disiapkan mencapai Rp220 miliar untuk menjangkau sekitar 850.000 mitra pengemudi di seluruh Indonesia.

Aplikator Estimasi Nilai per Mitra Keterangan Gojek / Grab Rp400.000 - Rp900.000 Berbasis performa & loyalitas 12 bulan. Maxim Disesuaikan Fokus pada 51.000 mitra aktif. Lainnya (InDrive, dsb) Proporsional Sesuai kebijakan internal perusahaan.

Cara Mendapatkan BHR Ojol 2026

Berbeda dengan sistem gaji bulanan, BHR ojol diberikan berdasarkan skema insentif khusus. Berikut adalah langkah dan cara memastikannya:

Baca juga : BHR Ojol 2026 Naik Jadi 25%, Menaker Dorong Pembayaran Lebih Awal

1. Memenuhi Kriteria Performa

Aplikator biasanya menetapkan ambang batas performa. Pastikan tingkat penyelesaian order (completion rate) Anda berada di atas 90% dan memiliki rating minimal 4.8 bintang selama periode penilaian Ramadan.

2. Cek Menu Pendapatan di Aplikasi

Bonus tidak dikirim secara manual, melainkan otomatis masuk ke saldo deposit atau dompet digital mitra. Pantau menu "Pendapatan" atau "Insentif" pada aplikasi driver Anda mulai H-14 sebelum Lebaran.

3. Verifikasi Data Kemitraan

Pastikan akun Anda berstatus aktif dan tidak sedang dalam masa pemblokiran atau suspend. Hanya mitra dengan status "Aktif" dan "Kinerja Baik" yang diprioritaskan menerima dana BHR ini.

Baca juga : Airlangga: Total BHR Ojol Tahun Ini Rp220 Miliar untuk 850 Ribu Mitra

Penting: Pemerintah mengimbau agar BHR disalurkan paling lambat H-7 Lebaran. Jika hingga H-5 bonus belum diterima namun Anda merasa memenuhi syarat, segera laporkan melalui kanal pengaduan resmi di aplikasi masing-masing atau Posko THR Kemnaker terdekat.

Seputar BHR Ojol

Apakah BHR diberikan dalam bentuk tunai?

Ya, sesuai aturan Kemnaker, BHR wajib diberikan dalam bentuk uang tunai (saldo yang bisa dicairkan), bukan berupa voucher belanja atau poin reward.

Apakah driver baru bisa dapat BHR?

Umumnya aplikator memprioritaskan mitra dengan masa kerja minimal 12 bulan secara berturut-turut. Namun, beberapa platform memberikan bonus proporsional bagi mitra dengan masa kerja di bawah satu tahun sesuai kebijakan perusahaan.

Kapan jadwal cair BHR Ojol 2026?

Penyaluran dijadwalkan mulai awal Maret 2026 atau mengikuti rentang waktu H-14 hingga H-7 sebelum Hari Raya Idulfitri 1447 H. (E-4)