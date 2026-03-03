Nilai BHR Ojol 2026: Syarat, Cara Mendapatkan, dan Jadwal Cair Terbaru

Headline
MEMASUKI masa Lebaran 2026, pemerintah kembali menggulirkan kebijakan Bantuan Hari Raya (BHR) bagi para pengemudi ojek online (ojol) dan kurir berbasis aplikasi. Kebijakan ini merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja di sektor ekonomi digital agar tetap mendapatkan dukungan finansial menyambut hari raya keagamaan.
Berdasarkan koordinasi antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan pihak aplikator, nilai BHR tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan. Pemerintah mencatat total dana yang disiapkan mencapai Rp220 miliar untuk menjangkau sekitar 850.000 mitra pengemudi di seluruh Indonesia.
|Aplikator
|Estimasi Nilai per Mitra
|Keterangan
|Gojek / Grab
|Rp400.000 - Rp900.000
|Berbasis performa & loyalitas 12 bulan.
|Maxim
|Disesuaikan
|Fokus pada 51.000 mitra aktif.
|Lainnya (InDrive, dsb)
|Proporsional
|Sesuai kebijakan internal perusahaan.
Berbeda dengan sistem gaji bulanan, BHR ojol diberikan berdasarkan skema insentif khusus. Berikut adalah langkah dan cara memastikannya:
Aplikator biasanya menetapkan ambang batas performa. Pastikan tingkat penyelesaian order (completion rate) Anda berada di atas 90% dan memiliki rating minimal 4.8 bintang selama periode penilaian Ramadan.
Bonus tidak dikirim secara manual, melainkan otomatis masuk ke saldo deposit atau dompet digital mitra. Pantau menu "Pendapatan" atau "Insentif" pada aplikasi driver Anda mulai H-14 sebelum Lebaran.
Pastikan akun Anda berstatus aktif dan tidak sedang dalam masa pemblokiran atau suspend. Hanya mitra dengan status "Aktif" dan "Kinerja Baik" yang diprioritaskan menerima dana BHR ini.
Ya, sesuai aturan Kemnaker, BHR wajib diberikan dalam bentuk uang tunai (saldo yang bisa dicairkan), bukan berupa voucher belanja atau poin reward.
Umumnya aplikator memprioritaskan mitra dengan masa kerja minimal 12 bulan secara berturut-turut. Namun, beberapa platform memberikan bonus proporsional bagi mitra dengan masa kerja di bawah satu tahun sesuai kebijakan perusahaan.
Penyaluran dijadwalkan mulai awal Maret 2026 atau mengikuti rentang waktu H-14 hingga H-7 sebelum Hari Raya Idulfitri 1447 H. (E-4)
