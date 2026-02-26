Tinggal 1 Kloter Lagi! Simak Panduan Daftar Mudik Gratis Jakarta 2026: Syarat, Lokasi Verifikasi, dan Jadwal Berangkat

Verifikasi pendaftaran mudik gratis Pemrov DKI Jakarta 2026(Antara)

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi membuka pendaftaran program Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta 2026 (1447 H). Dengan tema “Aman Nyaman Bawa Cerita Bahagia”, program ini menjadi solusi bagi warga Jakarta yang ingin merayakan Idulfitri di kampung halaman tanpa beban biaya transportasi.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pendaftaran tahun ini dilakukan secara bertahap dalam tiga kloter berdasarkan kota tujuan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan sistem pendaftaran online di laman resmi https://mudikgratis.jakarta.go.id.

Jadwal Lengkap Pendaftaran Mudik Gratis Jakarta 2026 Per Kloter

Masyarakat diminta memperhatikan jadwal pendaftaran sesuai dengan kota tujuan masing-masing. Pendaftaran akan otomatis ditutup jika kuota pada kloter tersebut telah terpenuhi. Berikut adalah pembagian jadwalnya:

Baca juga : Kabar Baik! Kuota Mudik Lebaran Gratis untuk Warga Jakarta Dipastikan Bertambah

Kloter 1: 22-24 Februari 2026 Kota Tujuan: Solo, Tasikmalaya, Palembang, Madiun, Sragen, dan Cilacap. Kloter 2: 25-27 Februari 2026 Kota Tujuan: Yogyakarta, Kuningan, Lampung, Tegal, Kebumen, Jombang, dan Pekalongan. Kloter 3 (TERAKHIR): 28 Februari - 2 Maret 2026 Kota Tujuan: Wonogiri, Kediri, Malang, Wonosobo, Purwokerto, Semarang, dan Sidoarjo. Baca juga : Pemprov DKI Sediakan 22.403 Kursi Mudik Gratis 2025, Cek Cara Daftar dan Lokasi Tujuan

Bagi warga yang ingin mudik ke kota-kota yang terdaftar di Kloter 3, ini adalah kesempatan terakhir Anda. Pastikan Anda sudah siap di depan perangkat saat pendaftaran dibuka agar tidak kehabisan kuota.

Syarat dan Cara Daftar Mudik Gratis Pemprov DKI 2026

Untuk memperlancar proses pendaftaran secara daring, siapkan dokumen persyaratan berikut dalam bentuk digital maupun fisik untuk verifikasi:

KTP DKI Jakarta: Diutamakan bagi pemilik NIK Jakarta.

Kartu Keluarga (KK): Diperlukan untuk mendaftarkan anggota keluarga (maksimal 3 orang tambahan dalam 1 KK).

STNK: Wajib disiapkan jika Anda hendak menitipkan sepeda motor untuk diangkut truk.

Langkah-Langkah Pendaftaran:

Akses situs resmi mudikgratis.jakarta.go.id. Isi data diri dan NIK sesuai dengan KTP asli. Pilih kota tujuan dan jadwal keberangkatan. Simpan bukti pendaftaran online. Lakukan Verifikasi: Peserta wajib datang ke lokasi verifikasi terdekat (Kantor Sudinhub di 5 wilayah kota atau Lapangan Tenis Jatibaru) dengan membawa fotokopi dokumen.

Jadwal Keberangkatan Armada

Pemprov DKI Jakarta telah mengatur jadwal keberangkatan arus mudik dan arus balik sebagai berikut:

Kategori Arus Mudik (Maret 2026) Arus Balik (Maret 2026) Sepeda Motor (Truk) Senin, 16 Maret (Terminal Pulogadung) Rabu, 25 Maret Penumpang (Bus) Selasa, 17 Maret (Monas) Kamis, 26 Maret

Peringatan Penting: Tiket mudik gratis dilarang keras untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan. Pendaftar yang terdeteksi melakukan pendaftaran ganda di program mudik instansi lain akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem.

Segera siapkan dokumen Anda dan pantau terus kuota yang tersedia di laman resmi. Jangan sampai ketinggalan kloter terakhir untuk merayakan lebaran yang aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan bersama keluarga di kampung halaman!

People Also Ask (FAQ)

1. Apakah warga non-DKI bisa mendaftar?

Program ini diutamakan bagi pemilik KTP DKI Jakarta, namun pemilik KTP non-DKI yang bekerja di Jakarta tetap bisa mencoba mendaftar selama kuota masih tersedia dan memenuhi syarat verifikasi.

2. Di mana lokasi verifikasi mudik gratis DKI?

Verifikasi dapat dilakukan di Kantor Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) di lima wilayah kota administrasi Jakarta serta Lapangan Tenis Komplek Dinas Teknis Jatibaru, Jakarta Pusat.

3. Berapa maksimal anggota keluarga yang bisa didaftarkan?

Setiap satu pendaftar (kepala keluarga/perwakilan) dapat menambahkan maksimal 3 anggota keluarga tambahan yang tercatat dalam satu Kartu Keluarga (KK). (Z-10)