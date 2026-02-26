Tinggal 1 Kloter Lagi! Simak Panduan Daftar Mudik Gratis Jakarta 2026: Syarat, Lokasi Verifikasi, dan Jadwal Berangkat

Headline
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi membuka pendaftaran program Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta 2026 (1447 H). Dengan tema “Aman Nyaman Bawa Cerita Bahagia”, program ini menjadi solusi bagi warga Jakarta yang ingin merayakan Idulfitri di kampung halaman tanpa beban biaya transportasi.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, pendaftaran tahun ini dilakukan secara bertahap dalam tiga kloter berdasarkan kota tujuan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan sistem pendaftaran online di laman resmi https://mudikgratis.jakarta.go.id.
Masyarakat diminta memperhatikan jadwal pendaftaran sesuai dengan kota tujuan masing-masing. Pendaftaran akan otomatis ditutup jika kuota pada kloter tersebut telah terpenuhi. Berikut adalah pembagian jadwalnya:
Kota Tujuan: Solo, Tasikmalaya, Palembang, Madiun, Sragen, dan Cilacap.
Kota Tujuan: Yogyakarta, Kuningan, Lampung, Tegal, Kebumen, Jombang, dan Pekalongan.
Kota Tujuan: Wonogiri, Kediri, Malang, Wonosobo, Purwokerto, Semarang, dan Sidoarjo.
Bagi warga yang ingin mudik ke kota-kota yang terdaftar di Kloter 3, ini adalah kesempatan terakhir Anda. Pastikan Anda sudah siap di depan perangkat saat pendaftaran dibuka agar tidak kehabisan kuota.
Untuk memperlancar proses pendaftaran secara daring, siapkan dokumen persyaratan berikut dalam bentuk digital maupun fisik untuk verifikasi:
Pemprov DKI Jakarta telah mengatur jadwal keberangkatan arus mudik dan arus balik sebagai berikut:
|Kategori
|Arus Mudik (Maret 2026)
|Arus Balik (Maret 2026)
|Sepeda Motor (Truk)
|Senin, 16 Maret (Terminal Pulogadung)
|Rabu, 25 Maret
|Penumpang (Bus)
|Selasa, 17 Maret (Monas)
|Kamis, 26 Maret
Peringatan Penting: Tiket mudik gratis dilarang keras untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan. Pendaftar yang terdeteksi melakukan pendaftaran ganda di program mudik instansi lain akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem.
Segera siapkan dokumen Anda dan pantau terus kuota yang tersedia di laman resmi. Jangan sampai ketinggalan kloter terakhir untuk merayakan lebaran yang aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan bersama keluarga di kampung halaman!
Program ini diutamakan bagi pemilik KTP DKI Jakarta, namun pemilik KTP non-DKI yang bekerja di Jakarta tetap bisa mencoba mendaftar selama kuota masih tersedia dan memenuhi syarat verifikasi.
Verifikasi dapat dilakukan di Kantor Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) di lima wilayah kota administrasi Jakarta serta Lapangan Tenis Komplek Dinas Teknis Jatibaru, Jakarta Pusat.
Setiap satu pendaftar (kepala keluarga/perwakilan) dapat menambahkan maksimal 3 anggota keluarga tambahan yang tercatat dalam satu Kartu Keluarga (KK). (Z-10)
