Pramono: 690 Bus Disiapkan untuk Mudik Gratis Pemprov DKI 2026

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.(Dok. Antara)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memastikan memastikan kesiapan pengamanan selama rangkaian Jakarta Ramadan Festival hingga Lebaran 2026 dilakukan secara maksimal. Di sisi lain, meski tahun ini mengusung tema besar 'Mudik ke Jakarta', Pemprov DKI tetap menyediakan fasilitas mudik gratis bagi warga yang ingin pulang ke kampung halaman.

“Jumlah busnya 690 dengan kuota 26.500 orang. Jadi jangan khawatir. Walaupun temanya ‘Mudik ke Jakarta’, kami tetap memudikkan siapa pun yang ingin berlebaran di kampung halamannya,” pungkas Pramono, di Jakarta Pusat, Jumat (27/2).

Ia menegaskan, Ibu Kota sudah berpengalaman menangani berbagai agenda berskala besar.

“Terkait kesiapan pengamanan, Jakarta sudah biasa mengadakan event-event besar. Untuk keamanan kami pasti lakukan semaksimal mungkin,” kata Pramono.

Menurutnya, koordinasi lintas instansi akan diperkuat, mulai dari unsur pemerintah daerah hingga aparat keamanan, guna memastikan perayaan Ramadan dan Lebaran 2026 berlangsung aman dan tertib. (H-3)