70 Personel Dishub Dikerahkan untuk Kelancaran Arus Mudik di Kabupaten Bekasi

Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi menyiapkan personel untuk mengamankan arus mudik.(MI/ANTON KUSTEDJA)

MENJELANG mudik Lebaran, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi mulai mematangkan berbagai persiapan untuk mendukung kelancaran lalu lintas. Selain menyiapkan personel, Dishub juga melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana di jalur mudik.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Kabupaten Bekasi Agus Budiono mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Bekasi serta para penyelenggara jalan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kawasan industri, hingga pengelola jalan tol.

"Hari ini kami sudah rapat dengan Kasat Lantas di jajaran Polres. Kami memang sudah melakukan koordinasi terkait kesiapan menghadapi arus mudik, dengan mengundang berbagai pihak selaku penyelenggara jalan, baik jalan nasional, provinsi, kabupaten, kawasan maupun tol," ujarnya, Jumat (6/3).

Dia menjelaskan, dalam rapat itu disampaikan bahwa saat ini sejumlah ruas jalan yang menjadi jalur mudik sedang dalam proses perbaikan. Targetnya, seluruh perbaikan dapat rampung sebelum masa mudik yang diperkirakan pada 13 Maret 2026.

"Sekarang memang sedang berproses perbaikan jalan. Ditargetkan sebelum 13 Maret semuanya sudah selesai, khususnya di jalur mudik seperti Jalan Nasional, Kalimalang, dan juga jalan tol," jelas Agus.

Selain kesiapan infrastruktur jalan, Dishub Kabupaten Bekasi juga menyiapkan dukungan personel untuk membantu pengaturan lalu lintas selama masa mudik.

Dia menyebutkan, pihaknya akan bergabung dengan posko pengamanan di bawah koordinasi Polres Metro Bekasi.

"Kami sudah menyiapkan sekitar 70 personel yang akan bergabung dengan Polres untuk membantu pengaturan lalu lintas selama masa mudik," katanya.

Tak hanya itu, Dishub juga melakukan berbagai langkah lain seperti memastikan penerangan jalan umum (PJU) berfungsi optimal di jalur utama mudik, khususnya di sepanjang Jalan Inspeksi Kalimalang hingga perbatasan Karawang.

Agus menambahkan, pihaknya juga akan menambah dukungan rambu lalu lintas, marka jalan, serta pengaturan arah jalur guna memudahkan pengendara yang melintas di wilayah Kabupaten Bekasi.

Selain itu, pengaturan U-turn atau putaran balik juga menjadi perhatian. Beberapa titik putaran balik, terutama yang dinilai menghambat kelancaran arus lalu lintas, akan ditutup sementara selama masa mudik.

Percepat perbaikan jalan

Sementara itu, Pemkab Bekasi mempercepat perbaikan sejumlah ruas jalan khususnya pada jalur lintasan mudik untuk memastikan keamanan dan kenyamanan saat dilintasi pengendara pada musim arus mudik Idul Fitri 1447 Hijriah.

"Saya sudah instruksikan Bina Marga untuk mempercepat penanganan jalan rusak, terutama jalur lintasan mudik yang berlubang maupun mengalami kerusakan," kata Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja saat meninjau langsung perbaikan jalan.

Ia mengatakan, perbaikan jalan menjadi prioritas pemerintah daerah menjelang Lebaran karena volume kendaraan dipastikan meningkat seiring mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan mudik ke sejumlah daerah tujuan.

"Target sebelum arus mudik berlangsung semua sudah selesai. Bahkan kalau bisa sebelum akhir pekan depan sudah tuntas diperbaiki," katanya.

Asep mengaku titik kerusakan jalan relatif banyak berdasarkan hasil identifikasi pada sejumlah ruas yang menjadi prioritas penanganan agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas saat periode arus mudik hingga arus balik Lebaran mendatang.

Sebanyak 37 titik jalan berlubang teridentifikasi di jalur mudik wilayah Kabupaten Bekasi berdasarkan pendataan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bekasi. Belum termasuk kerusakan yang ditemukan pada ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek.