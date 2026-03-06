Menteri Koperasi Tantang Organisasi Islam Mengisi Kebutuhan Pokok di Gerai KDMP

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MENTERI Koperasi Ferry Juliantono mengajak umat Islam dan organisasi Islam memproduksi lebih banyak barang-barang kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari.
"Jangan berpikir soal pemasaran. Pemerintah telah mendirikan banyak Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang bisa memasarkan produk yang dibuat masyarakat," ungkapnya, saat membuka Persis Ramadan Expo 2026 di Kawasan Trans Studio Mall, Kota Bandung, Jumat (6/3).
Dia mengungkapkan, saat ini, pemerintah telah membangun 1.100 KDMP di seluruh Indonesia. Seluruh KDMP itu telah memiliki gudang, gerai toko ritel, alat kelengkapan barang lainnya dan kendaraan roda empat.
Dalam gerai yang akan dikelola layaknya ritel modern, lanjutnya, direncanakan akan dijual 4.000 item kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Di antara barang-barang yang dijual merupakan produk buatan masyarakat, khususnya UMKM.
"Saya berharap, sekitar 2.000 item produk yang dijual di gerai KDMP berasal dari umat dan organisasi Islam. Pasalnya, keuntungan dari KDMP ini akan kembali ke masyarakat," jelasnya.
Ferry menambahkan pembentukan KDMP terus dilakukan pemerintah. Ditargetkan dalam 2 bulan ke depan akan terbangun kembali 30 ribu KDMP.
"Sampai akhir tahun, ditargetkan sudah terbentuk dan terbangun 100% sebanyak 80 ribu KDMP," tandasnya.
Tolak ritel modern ke desa
Demi pemberdayaan ekonomi masyarakat, dia mengaku akan terus memperjuangkan pembatasan ruang gerak ritel modern. Keberadaan mereka harus dibatasi dan tidak masuk ke lingkungan desa.
"Ada aturan yang melarang mereka dibuka dalam radius 500 meter dari pasar tradisional. Nyatanya, aturan itu terus dilanggar dan mereka membuka toko di lingkungan pasar," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Ferry menyambut kegiatan Persis Ramadan Expo 2026 yang digelar Pengurus Pusat Persatuan Islam. Diharapkan, kegiatan pertama itu akan terus berlangsung pada tahun-tahun selanjutnya.
Ferry mengaku setelah mengunjungi beberapa gerai dalam expo ditemukan beberapa produk yang memiliki prospek untuk dipasarkan secara luas. Di antaranya berupa air mineral, produk sabun dan sampo.
"Kementerian Koperasi sangat mendukung upaya Persis untuk mendorong tumbuhnya pengusaha dan pemberdayaan UMKM. Karena itu, hari ini, kami bersama Persis juga menandatangani nota kerja sama," lanjutnya.
Himpun pelaku bisnis
Sementara itu, Ketua Umum PP Persis, KH Jeje Zaenudin, menjelaskan bahwa Persis Ramadan Expo merupakan upaya organisasi menghimpun para pelaku bisnis, terutama generasi muda Islam.
"Ternyata, jumlah pelaku bisnis di kalangan Persis banyak sekali. Karena itu, kami membuat expo ini, agar para pelaku bisnis itu bisa diketahui orang banyak dan disosialisasikan," jelasnya.
Saat ini ada lebih dari 50 produk yang ikut dipamerkan. Produknya mulai dari kebutuhan pertanian, perkebunan, kuliner, home care, hingga produk skincare.
Soal tantangan dari Menteri Koperasi, Jeje menyatakan optimistis Persis bisa memberikan kontribusi. "Dari 2.000 produk yang ditawarkan Menteri Koperasi, kita berharap bisa mencapai 1.000 item dulu."
Pada kesempatan yang sama Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan Persis memiliki akar sejarah yang kuat dengan dunia wirausaha. Dari dulu, tokoh-tokoh Persis datang dari kalangan pedagang.
"Sudah sewajarnya Persis sekarang hadir memberikan wajah sebagai komunitas wirausahawan," tambahnya.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved