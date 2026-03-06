Atasi Kelangkaan Guru, Horizon University Buka Fakultas Pendidikan dan Ilmu Sosial

Ketua Yayasan Triputra Persada Horizon Education, Ade Hendriawan dan Rektor Horizon University Eindye Taufiq menandatangani surat keputusan pembukaan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial Horizon University.(ISTIMEWA)

PROVINSI Jawa Barat masih menghadapi tantangan serius dalam sektor pendidikan. Berdasarkan data, sejumlah wilayah di daerah ini masih kekurangan tenaga pendidik dalam jumlah signifikan.

Salah satunya di Kabupaten Bogor yang melaporkan kekurangan lebih dari 8.400 guru. Selain itu di Kabupaten Bandung kekurangan guru mencapai 14.000 orang.

Sementara wilayah penyangga lainnya seperti Cianjur serta Bekasi masih membutuhkan ribuan tenaga pendidik tambahan akibat tingginya angka pensiun yang mencapai ratusan guru setiap tahunnya.

Menanggapi krisis tersebut, Horizon University Indonesia secara resmi mengumumkan pembukaan lima Program Studi (Prodi) baru di bawah Fakultas Pendidikan dan Ilmu Sosial (FPIS) pada Tahun Akademik 2026/2027. Kampus perguruan tinggi ini berdiri di Kabupaten Karawang.

Peresmian ini dilakukan secara simbolis di North Building Horizon University Indonesia, Karawang, Karawang, melalui penandatanganan Surat Keputusan (SK) oleh Ketua Yayasan Triputra Persada Horizon Education, Ade Hendriawan, Rektor Horizon University Eindye Taufiq, dan Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV Jawa Barat, Lukman.

"Kami ingin menghasilkan lulusan yang berkualitas. Horizon University berupaya membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan guru, demi masa depan yang lebih baik," ungkap Rektor Horizon University, Eindye

Taufiq, Jumat (6/3).

Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten, Lukman mengapresiasi pencapaian Horizon University yang resmi memperoleh 17 program studi baru hasil penggabungan dengan perguruan tinggi di Sulawesi.

Diaa menilai penambahan prodi ini akan meningkatkan jumlah mahasiswa serta memperkuat peran kampus dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul.

Selain itu, kehadiran mahasiswa juga diharapkan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Karawang, mulai dari kebutuhan hunian hingga sektor kuliner dan perdagangan.

"Saya berharap Horizon University dapat berkembang menjadi kampus unggul dan berkelas dunia," tandasnya.



Mendukung akselerasi IPM Karawang



Eindye Taufik menambahkan pendirian Fakultas Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial adalah upaya untuk ikut meningkatkan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) Kabupaten Karawang yang pada 2025 mencapai angka 74,59

(meningkat 1,04% dari tahun sebelumnya).

"Namun, dimensi pengetahuan, khususnya Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), masih memerlukan dorongan besar melalui ketersediaan institusi pendidikan tinggi yang berkualitas dan dekat dengan masyarakat," tandasnya.

Fakultas Pendidikan dan Ilmu Sosial Horizon University Indonesia memiliki lima program studi, yakni S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), S1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Ilmu Komunikasi dan S1 Psikologi



Informasi Pendaftaran



Pendaftaran mahasiswa baru untuk 5 prodi di Fakultas Pendidikan dan Ilmu Sosial ini telah resmi dibuka untuk periode masuk Tahun Akademik 2026/2027.

Perkuliahan akan dimulai pada September 2026. Calon mahasiswa dapat

mengunjungi langsung kampus Horizon University Indonesia di Karawang atau mengakses informasi lebih lanjut melalui link berikut ini horizon.ac.id/newprodi