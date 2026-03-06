Didampingi Rumah Amal Salman, Nenek Rusmini Terus Berjuang, Ikhlas Menerima Bencana

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
RUSMINI, 60, masih mengingat betul saat rumahnya berdiri kokoh di Desa Air Tenang, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Di rumah itu, ia membesarkan anak-anaknya hingga dewasa.
Empat anaknya yang kini telah berkeluarga tinggal berdekatan dengannya, bersama 11 cucu yang kerap meramaikan halaman.
Namun banjir bandang yang melanda kawasan tersebut pada November 2025 lalu mengubah semuanya. Rumah yang telah puluhan tahun menjadi tempat berkumpul keluarga hanyut, menyisakan puing dan tanah lapang yang mulai tandus.
Saat ditemui relawan Rumah Amal Salman, Rusmini berdiri di lokasi bekas rumahnya. Tidak banyak keluhan yang ia sampaikan. Baginya, kehilangan rumah memang berat, tetapi keselamatan keluarga adalah hal utama.
“Rumah memang tempat berlindung, tapi ini ujian. Yang penting kami masih selamat,” ujarnya tenang.
Sejak bencana, Rusmini dan keluarganya sempat tinggal di tenda darurat. Namun cuaca panas membuat mereka tidak bisa lama tinggal di sana. Sambil menunggu bantuan, mereka berinisiatif memanfaatkan papan dan material sisa yang masih bisa digunakan untuk membangun gubuk sederhana di atas tanah bekas rumahnya.
Bangunan itu jauh dari kata layak, tetapi cukup untuk berteduh sementara. Rusmini menyadari proses pemulihan tidak akan berlangsung cepat. Banyak warga lain yang juga terdampak dan membutuhkan bantuan serupa.
Ia pun berusaha menjaga suasana tetap kondusif di lingkungannya.
Bersabar
Menurutnya, saling menguatkan dan bersabar menjadi langkah awal agar kehidupan bisa kembali berjalan perlahan.
“Kita harus sabar, jika masih ada tenaga, bisa mengerjakan hal-hal yang bermanfaat agar tidak terlalu larut dalam kesedihan,” tuturnya pelan.
Rusmini belum tahu kapan rumah permanen bisa kembali dibangun. Namun ia memilih fokus pada hal-hal yang bisa dilakukan hari ini. Mulai dari membersihkan lahan, menyusun kembali sisa material, dan memastikan anak dan cucunya tetap sehat.
Di tanah yang sama, tempat rumahnya pernah berdiri, Rusmini memulai kembali dengan langkah sederhana. Tidak muluk-muluk. Hanya berharap kondisi perlahan membaik dan keluarganya bisa kembali memiliki tempat tinggal yang layak.
Baginya, harapan bukan tentang sesuatu yang besar, melainkan tentang keberanian untuk bertahan dan terus bekerja meski dari titik paling awal.
Akses air bersih
Sementara itu, Manager Program Rumah Amal, Abdul Aziz di Bandung, Jumat (6/3) menuturkan salah satu kebutuhan mendesak di lokasi tersebut yakni akses air bersih.
Untuk itu, Rumah Amal Salman bersama Kampus ITB membangun fasilitasi air bersih yang memanfaatkan sumur bor di Musala An-Nur, lalu mendistribuskannya dengan Pipa HDPE sepanjang lebih dari 2 kilometer.
Setiap 50 meter pipa dipasang kran hidran umum. Tujuannya agar distribusi lebih mudah dijangkau warga tanpa harus mengantri di musala.
“Air menjadi prioritas karena ini kebutuhan dasar. Kami pusatkan di musala supaya warga bisa mengambil lebih mudah mendekati lokasi pengungsian,” ujar Abdul Aziz.
Selain itu, selama Ramadan, warga Desa Air Tenang juga menerima bantuan paket berbuka puasa, sembako, dan bingkisan Lebaran hasil kolaborasi Rumah Amal Salman dan Paragon Corp.
Bantuan tersebut membantu meringankan kebutuhan harian warga di tengah masa pemulihan. Bantuan disambut antusias oleh warga.
Di tengah keterbatasan, kehadiran makanan berbuka dan paket kebutuhan pokok bukan sekadar bantuan materi, tetapi juga suntikan semangat bahwa mereka tidak sendiri.
Program pemulihan pasca bencana di Sumatera juga menjadi bagian dari kampanye "Ramadan Memulihkan" yang sedang dijalankan Rumah Amal Salman bersama para mitra. Diharapkan program-program tersebut bisa berdampak jangkan panjang untuk masyarakat.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved