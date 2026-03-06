DPRD Cianjur Dukung Sensus Ekonomi, Jadi Pondasi Rumuskan Pembangunan Ekonomi Daerah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
DPRD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mendukung agenda Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS). Sesuai rencana, pelaksanaannya akan berlangsung selama periode Mei-Juli.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Lepi Ali Firmansyah, mengatakan beberapa hari lalu menerima kunjungan jajaran BPS Kabupaten Cianjur membahas rencana pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sensus Ekonomi merupakan agenda rutin dengan interval waktu 5 tahunan.
"Sensus Ekonomi ini merupakan instrumen data yang dilakukan rutin lima tahunan. Tahun ini agendanya dilakasanakan pada Mei-Juli," ungkapnya, Jumat (6/3).
Dia mengimbau dan mengajak masyarakat, para pelaku usaha, serta elemen terkait lainnya turut menyukseskan agenda tersebut. Sebab, Sensus Ekonomi akan menjadi acuan merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.
"Data yang akurat dan komprehensif dari hasil sensus ini sangat krusial sebagai pondasi bagi pemerintah daerah merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran. Terutama upaya penguatan UMKM dan percepatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cianjur," tegas Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cianjur itu.
Lepi menegaskan, survei pada Sensus Ekonomi tidak ada kaitannya dengan perpajakan. Karena itu, masyarakat tak perlu khawatir, sehingga data yang diberikan harus akurat.
"Seluruh data yang disampaikan akan dijaga kerahasiaannya," tandasnya.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
