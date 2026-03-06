DPRD Cianjur Dukung Sensus Ekonomi, Jadi Pondasi Rumuskan Pembangunan Ekonomi Daerah

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Lepi Ali Firmansyah/(MI/BENNY BASTIANDY)

DPRD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mendukung agenda Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS). Sesuai rencana, pelaksanaannya akan berlangsung selama periode Mei-Juli.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Lepi Ali Firmansyah, mengatakan beberapa hari lalu menerima kunjungan jajaran BPS Kabupaten Cianjur membahas rencana pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sensus Ekonomi merupakan agenda rutin dengan interval waktu 5 tahunan.

"Sensus Ekonomi ini merupakan instrumen data yang dilakukan rutin lima tahunan. Tahun ini agendanya dilakasanakan pada Mei-Juli," ungkapnya, Jumat (6/3).

Dia mengimbau dan mengajak masyarakat, para pelaku usaha, serta elemen terkait lainnya turut menyukseskan agenda tersebut. Sebab, Sensus Ekonomi akan menjadi acuan merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.

"Data yang akurat dan komprehensif dari hasil sensus ini sangat krusial sebagai pondasi bagi pemerintah daerah merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran. Terutama upaya penguatan UMKM dan percepatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cianjur," tegas Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cianjur itu.

Lepi menegaskan, survei pada Sensus Ekonomi tidak ada kaitannya dengan perpajakan. Karena itu, masyarakat tak perlu khawatir, sehingga data yang diberikan harus akurat.

"Seluruh data yang disampaikan akan dijaga kerahasiaannya," tandasnya.