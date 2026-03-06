Puting Beliung Landa Wilayah Bandung Barat dan Cimahi

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
WARGA di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi dilanda kepanikan akibat terjangan angin puting beliung, Jumat (6/3) sore.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pohon tumbang terjadi di kawasan industri Cimareme, Kotabaru Parahyangan serta pemukiman di Desa Cipeundeuy Padalarang.
Sementara puting beliung di Cimahi menyerang Kelurahan Padasuka, serta kawasan Pemkot Cimahi. Pohon tumbang ke tengah jalan sehingga menghambat aktivitas warga yang sedang ngabuburit.
Petugas telah diturunkan ke lokasi untuk menyingkirkan pohon tumbang agar tak mengganggu arus lalu lintas.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut namun sejumlah rumah warga rusak pada bagian atap karena tersapu angin puting beliung. Selain itu, beberapa kendaraan bermotor tertimpa pohon.
Fajar, seorang warga mengatakan puting beliung datang secara tiba-tiba sekitar pukul 15.30 WIB. Sebuah pohon menimpa atap bangunan warungnya yang berada sekitar kantor Wali Kota Cimahi.
"Kejadiannya setelah ashar, saya buru-buru masuk ke dalam untuk menyelamatkan diri. Anginnya sangat kencang, bahkan ada mobil yang tertimpa pohon," katanya.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira sudah memerintahkan petugas untuk pembersihan pohon yang tumbang. Meski kejadiannya hanya beberapa menit, ia menyatakan, dampak yang ditimbulkan cukup dahsyat.
"Kejadiannya singkat, cuma beberapa menit tapi dampaknya lumayan parah karena menimpa warung dan bangunan lain," paparnya di lokasi.
Sejauh ini, berdasarkan laporan yang diterimanya, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Selain mengevakuasi pohon yang tumbang di lokasi kejadian, pihaknya juga mendata jumlah korban rumah yang terdampak.
"Kejadian yang sama juga terjadi di Bandung Barat. Untungnya tidak ada korban jiwa yang terlaporkan," jelasnya.
