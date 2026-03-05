Datangkan Berkah Ramadan, PLN Jawa Barat Pasang 321 Sambungan Listrik Gratis

Ami, penerima program Light Up The Dream gratis dari PLN Jawa Barat nampak ceria, setelah memiliki sambungan listrik sendiri di rumahnya.(ISTIMEWA)

BERKAH Ramadan itu datang untuk Ami, warga Desa Kertaraharja, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Di bulan suci ini, dia mendapat berkah berupa sambungan listrik gratis.

“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada PLN. Selama ini kami hanya menyambung listrik dari tetangga. Sekarang akhirnya rumah kami punya listrik sendiri. Apalagi ini bulan Ramadan. Rasanya seperti mimpi yang jadi kenyataan. Semoga PLN semakin maju dan terus membantu masyarakat kecil seperti kami,” ungkap Ami haru.

Pada Ramadan ini, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat menyalakan harapan bagi ratusan warga melalui program Light Up The Dream. Program digelar serentak di berbagai wilayah Jawa Barat pada momentum Ramadan.

Melalui program ini, sebanyak 321 keluarga kurang mampu serta fasilitas umum seperti musala mendapatkan penyambungan listrik gratis.

Sebagai bagian dari rangkaian program tersebut, General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, turut melakukan penyalaan simbolis sambungan listrik gratis Light Up The Dream di Desa Kertaraharja, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis.

Kegiatan ini dilaksanakan bersama Dandim 0613/Ciamis Letkol Inf Antonius Ari Widiono, Wakapolres Ciamis Komisaris Sujana, serta Asisten Daerah II Kabupaten Ciamis Dadang Darmawan. Program ini menjadi wujud sinergi antara PLN dan pemerintah daerah dalam menghadirkan akses listrik bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sambungan listrik ke musala



Sementara itu, di Indramayu, bantuan penyambungan listrik gratis juga diberikan kepada Musala Al Fatah. Melalui program Light Up The Dream, PLN melakukan penyambungan listrik sehingga musala tersebut kini memiliki penerangan yang memadai untuk mendukung kegiatan ibadah dan mengaji.

Ato, pengurus Mushola Al Fatah yang mewakili para jamaah, menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan tersebut.

“Kami sangat berterima kasih kepada PLN atas bantuan ini. Selama ini kami mendambakan listrik sendiri agar kegiatan mengaji anak-anak dan ibadah jamaah lebih nyaman. Alhamdulillah, di bulan Ramadan 1447 H ini doa kami dikabulkan,” tuturnya.

General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, menjelaskan bahwa program Light Up The Dream merupakan gerakan sosial yang bersumber dari donasi pegawai PLN serta dukungan Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UID Jawa Barat.

“Ramadan adalah momentum untuk berbagi dan memperkuat kepedulian sosial. Melalui program Light Up The Dream, kami ingin memastikan semakin banyak masyarakat dapat menikmati listrik secara mandiri. Kehadiran listrik tidak hanya menerangi rumah, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tandasnya.