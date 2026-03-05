Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Sukabumi Diguncang Gempa M 4.1, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Bawah Laut

Reynaldi Andrian Pamungkas
05/3/2026 19:28
Sukabumi Diguncang Gempa M 4.1, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Bawah Laut
Sukabumi diguncang gempa(Doc BMKG)

TERJADI gempa bumi berkekuatan magnitudo 4.1 di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pukul 18.35 WIB, Kamis (5/2).

Menurut BMKG, gempa Sukabumi itu berada di 7.62 LS dan 106.41 BT, 71 kilometer dari barat daya Kabupaten Sukabumi, atau tepatnya ada di 26 kilometer laut.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas sesar bawah laut," kata Hartanto, Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang Selatan dalam keterangannya, Kamis.

Baca juga : Gempa Sukabumi M 3.8 Terjadi akibat Aktivitas Sesar Aktif

Dari kejadian tersebut, beberapa wilayah terasa getaran dengan skala intensitas II atau dirasakan oleh beberapa orang, hingga benda-benda ringan yang digantung bergoyang.

"Berdasarkan estimasi peta guncangan dan laporan masyarakat, gempa bumi ini menimbulkan guncangan di wilayah Pabuaran dan Cidolog," katanya.

Namun, hingga saat ini kata BMKG Jawa Barat belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempabumi tersebut.

Hingga pukul 19.07 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. (Z-4)



Editor : Reynaldi
